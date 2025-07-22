ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot

Tекст: Мария Иванова

Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.

Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.

При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.