Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.
Токаев выразил благодарность президенту России за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами.
«Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире. Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации», – приводит слова президента Казахстана сайт Кремля.
Токаев отметил, что переговоры прошли в открытой и доверительной атмосфере, а их результаты он назвал практическими и полезными.
Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.
Ранее Токаев назвал визит в Россию главным событием года. Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве. Лидеры подписали декларацию о стратегическом партнерстве.
Во время визита в США президент Казахстана Токаев назвал Трампа посланником свыше.