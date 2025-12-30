Силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников за четыре часа

Tекст: Ольга Иванова

Средства российской ПВО за четыре часа сбили 109 украинских беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. Самый массированный налет был зафиксирован над Брянской областью, где уничтожили 80 дронов.

Еще 10 беспилотников были сбиты над Калужской областью. Над Московским регионом дежурные расчеты ПВО ликвидировали восемь аппаратов, включая три дрона, направлявшихся к Москве, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, семь украинских БПЛА были перехвачены на территории Курской области, два – над Воронежской областью, по одному аппарату зафиксировано в Белгородской и Смоленской областях.

Министерство обороны отметило, что все дроны были самолетного типа. О повреждениях на земле или пострадавших среди мирного населения в сообщении информации нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края за четыре часа.