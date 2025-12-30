  • Новость часаСуд Армении отпустил россиянина Карапетяна под домашний арест
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    30 декабря 2025, 21:25 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников за четыре часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером 30 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников, большая часть была сбита над Брянской областью.

    Средства российской ПВО за четыре часа сбили 109 украинских беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. Самый массированный налет был зафиксирован над Брянской областью, где уничтожили 80 дронов.

    Еще 10 беспилотников были сбиты над Калужской областью. Над Московским регионом дежурные расчеты ПВО ликвидировали восемь аппаратов, включая три дрона, направлявшихся к Москве, говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, семь украинских БПЛА были перехвачены на территории Курской области, два – над Воронежской областью, по одному аппарату зафиксировано в Белгородской и Смоленской областях.

    Министерство обороны отметило, что все дроны были самолетного типа. О повреждениях на земле или пострадавших среди мирного населения в сообщении информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края за четыре часа.

    30 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    @ Ray Tang,Ukraine Presidency,Pool/Ukrainian Presidentia,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время нанести удары по главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов), главе СБУ Василию Малюку (внесен в список террористов и экстремистов), главе ВСУ Александру Сырскому, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале озвучил мнение о необходимости ликвидации руководителей Украины после попытки покушения на президента России. Он отметил, что атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время отказаться от прежних ограничений в ответных действиях.

    «Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», – подчеркнул Коц.

    Он указал, что высокоточные удары должны быть нанесены по главе ГУР Буданову, главе СБУ Малюку, главе ВСУ Сырскому – этот список был назван «базовым минимумом» для начала. Военкор предложил больше не стесняться и приступить к устранению тех, кто принимает решения на Украине.

    Коц напомнил о заявлениях Владимира Путина о наличии «козырей», которых мир еще не видел, и призвал опробовать их в реальных условиях. По его словам, такие удары должны быть убедительными и сокрушительными, чтобы враг ощутил их последствия.

    Автор материала подчеркнул, что текущая атака стала переломным моментом для всей спецоперации на Украине. Он связал это с изменением подходов к переговорам и объявил, что теперь долгосрочный мир будет зависеть от присутствия российских войск на занятых территориях. Коц выразил уверенность, что уходить из переговорного процесса с Вашингтоном не планируется, но условия мира теперь будут определять именно успехи на поле боя.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу. Эксперты заявили, что покушение на национального лидера дает Москве право на ответ любой мощности.

    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уходящий год стал переломным моментом, когда для всех стала очевидна неизбежность победы России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, несмотря на западные прогнозы, российская экономика не только не развалилась, но и курс рубля укрепился, а Вооруженные силы России продолжают доблестно сражаться.

    Медведев в Telegram-канале отметил, что на фоне сложностей и событий «наконец все осознали неизбежность нашей победы», и назвал это важнейшим итогом года. Прогнозов о будущем Медведев делать не стал, отметив, что жизнь всегда преподносит новые «нелепости» вопреки самым смелым предположениям.

    В то же время, Медведев также резко высказался о недавнем заявлении «тряпичного уродца, который пожелал смерти «одному человеку». Медведев предложил после кончины своего оппонента «научных целей ради» выставить его мумию в Петербургской Кунсткамере.

    «Так что, как говорят на их малотуканском наречии, «З останнім роком, факинг паппет!» – пожелал Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи спецоперации на Украине, которые были сформулированы в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    30 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе активных боевых действий в Купянске штурмовая группа украинской нацгвардии «Хартия» попала под интенсивный огонь российских военных и была уничтожена.

    Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия» в Купянске, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сейчас ситуация на этом участке фронта под полным контролем российских военных. Украинская армия продолжает масштабное контрнаступление в районе города.

    Отмечается, что за трое суток в Купянске украинские войска потеряли более 80 человек. Среди уничтоженных оказались наемники из Бразилии и бойцы «Хартии».

    В августе воюющее на стороне ВСУ подразделение из Мексики рассказывало о значительных потерях и пропавших без вести в бригаде «Хартия».

    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    30 декабря 2025, 12:41 • Новости дня
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области, а группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Глушковки, Купянска-Узлового, Подолов Харьковской области, Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ возле Благодатовки и Великой Шапковки Харьковской области с целью прорыва в Купянск. При этом были уничтожены до 20 боевиков.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 190 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белогорья, Орехова, Преображенки Запорожской области и Садового Херсонской области.

    Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Андреевки, Бариловки, Грабовского, Искриковщины и Павловки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Веселым и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, матсредств и горюче-смазочных материалов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Константиновки, Миньковки, Николаевки, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Братского, Покровского Днепропетровской области, Барвиновки, Нового Поля и Терноватого Запорожской областиэ

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил об успехах ВС России и отступлении ВСУ. Он также заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Напомним, в понедельник российские войска освободили Диброву в ДНР.

    30 декабря 2025, 03:01 • Новости дня
    В МИД рассказали о главном итоге переговоров с Украиной в Стамбуле

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

    «Так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц. К сожалению, до сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион», – отметил дипломат в беседе с «Известиями».

    Галузин указал на то, что Россия передала украинской стороне около 12 тыс. тел их погибших военнослужащих. В ответ на это Москве было возвращено около 200 тел. Он выразил надежду, что этот процесс продолжится, несмотря на то, что украинская сторона стамбульские переговоры прервала.

    «Прервала, кстати, так и не ответив на целый ряд инициатив, которые внесла российская сторона. Это и пакет предложений по гарантиям безопасности. Это и предложения для конкретизации и активизации работы стамбульского процесса –  создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Всё это осталось без ответа», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам договоренностей в Стамбуле в июле с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих. В октябре состоялся обмен военнопленными, в результате которого Россия вернула 185 военных и 20 гражданских лиц. Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    30 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Во Франции потребовали оценить причастность НАТО к атаке на резиденцию Путина

    Французский политик Филиппо призвал расследовать причастность Парижа к атаке на Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Руководитель французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность из-за атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». Он заявил, что реакция главы США Дональда Трампа на этот инцидент показательна: «Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс...».

    Филиппо подчеркнул необходимость скорейшей оценки возможной причастности Франции, других стран Европы и НАТО к этому инциденту, назвав его актом саботажа. Он обратил внимание на последствия такой атаки и риск обострения международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Американский обозреватель Эдди Гонсалес счел попытку атаки проявлением беспомощности Владимира Зеленского.

    30 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об отказе солдат ВСУ контратаковать у Мелового-Хатнего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.

    «В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска идут суровые бои. На Хатненском участке ведется зачистка лесных массивов, причем противник подтянул резервы и контратакует.

    У Старицы российская авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в лесопосадках, штурмовики продвинулись на двух участках на 250 м, а в лесном массиве возле Лимана «Северяне» заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив контратаку ВСУ.

    В Сумском и Краснопольском районах продвижение на шести участках фронта достигло 500 м. Авиация ВКС и артиллерия группировки войск «Север» отработали по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Павловки: уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17 отмбр, ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.


    30 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Сырский обвинил командира батальона ВСУ в утрате документов в Гуляйполе

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон 102-й бригады терробороны ВСУ оставил командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, но не уничтожил стратегически важные документы, хотя имел на это время, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

    Сырский заявил, что батальон 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, покидая командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, не уничтожил стратегически важные документы, несмотря на то что у его бойцов была на это возможность, передает ТАСС.

    Сырский подчеркнул, что назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. По его словам, будет дана правовая оценка действиям командира батальона.

    По его словам, командир батальона получил от комбрига четкий приказ организовать круговую оборону и уничтожить все, что содержит секретную информацию.

    Главком ВСУ добавил, что, по его данным, у военных действительно было достаточно времени для уничтожения документов. Сырский уточнил, что бойцы могли просто сжечь все бумаги, однако этого не сделали.

    Ранее штурмовики группировки «Восток» захватили командный пункт батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Представитель украинских сил сообщил, что начато расследование по факту оставления пункта командования с личными вещами.

    27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя.

    30 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    ВС России уничтожили три батальона ВСУ в Димитрове

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Димитрове российские военные ликвидировали до трех батальонов противника, чьи позиции располагались среди жилых домов и подвалов вместе с мирными жителями, заявил штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Самир Гашимов.

    Украинская группировка, оборонявшаяся в Димитрове, насчитывала до трех батальонов, все они уничтожены, сообщил штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Самир Гашимов, передает ТАСС.

    Операция по зачистке города, по словам военнослужащих, проходила при активном противодействии ВСУ. Оператор БПЛА Эдуард Мельников рассказал, что украинские военные скрывались в домах и подвалах, где также находились мирные жители.

    Он подчеркнул, что солдаты ВСУ «прятались в домах с гражданскими, прикрывались ими». Мельников уточнил, что бойцы российской армии ждали, пока противник покинет укрытия, иногда ожидание длилось несколько дней, после чего позиции противника уничтожались.

    27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении группировкой войск «Центр» города Димитров в ДНР.

    30 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 823 беспилотника, 641 ЗРК, 26 796 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 260 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 404 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров.

    В понедельник ВС России поразили пункты временной дислокации иностранных наемников ВСУ.

    30 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признал убийства в ТЦК

    Украинский омбудсмен Лубинец признал убийства граждан в центрах комплектования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о случаях гибели украинцев прямо в территориальных центрах комплектования, отметив стремительный рост жалоб на нарушения прав граждан в стране.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец признал, что украинцы гибнут на территории территориальных центров комплектования, об этом он заявил в интервью украинскому журналисту, передает ТАСС.

    Лубинец рассказал о происшествии, когда молодой доброволец был задержан сотрудницами ТЦК и отправлен в отделение. Там после вручения повестки он вскоре оказался в больнице с тяжелой травмой головы, после чего скончался.

    Омбудсмен отметил, что за год получил почти 6 тысяч жалоб от граждан на действия сотрудников ТЦК, связанных с принудительным выполнением мобилизационных мероприятий. По его словам, подобные случаи насилия провоцируют ответную агрессию среди граждан, что приводит к поджогам и нападениям на машины военнослужащих.

    Лубинец подчеркнул рост числа конфликтных эпизодов, упомянув случай во Львове, когда гражданский убил представителя ТЦК. Он призвал обе стороны прекратить эскалацию насилия и предупредил, что дальнейшая радикализация приведет к катастрофическим последствиям для общества и государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители на Украине начали активнее информировать российских военных о передвижениях сотрудников ТЦК.

    В различных городах люди выступают против насильственной мобилизации, объединяясь в массовые группы, чтобы защищать земляков. В таких стычках украинцы зачастую используют разные подручные средства, а не только кулаки.

    При этом командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил о необходимости насильственной мобилизации.

    30 декабря 2025, 18:30 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Операторы беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по технике Вооруженных сил Украины, которые пытаются прорваться в населенный пункт Московка на северо-западе Купянска, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщает, что наблюдается тактика атак небольшими группами, которые используют пикапы для передвижения, передает ТАСС.

    «Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают жечь технику ВСУ, на которой противник малочисленными группами предпринимает попытки прорваться в населенный пункт», – заявили в Минобороны. По их информации, бойцы активно используют FPV-дроны для выявления и уничтожения такой техники.

    Ранее беспилотные системы группировки «Запад» ликвидировали три автомобиля и военнослужащих ВСУ у Соболевки на Купянском направлении.

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

