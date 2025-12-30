Россети сообщили о сроках восстановления электроснабжения в Подмосковье

Tекст: Катерина Туманова

Как сообщили в компании «Россети Московский регион», обрыв электроснабжения в трех городах Московской области произошел в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Из-за аварии полностью или частично остались без электричества жители Жуковского, Лыткарино и Раменского.

«В данный момент четыре бригады энергетиков компании «Россети Московский регион» с привлечением четырех единиц спецтехники производят осмотр поврежденного электрооборудования. До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объёме», – сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным компании, специалисты уже восстановили электроснабжение более трети потребителей на Юго-Востоке Подмосковья.

«В район направлены 63 резервных источника электроснабжения», – уточнили там.

В министерстве энергетики Московской области сообщили о подключении к электроснабжению всех социальных объектов Раменкского.

«Электроснабжение по постоянной схеме будет подано в 22.30, на данный момент все соцобъекты подключены к электроснабжению, ведётся запуск электроэнергии в жилые дома», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

