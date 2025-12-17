Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Электроснабжение в подмосковной Балашихе полностью восстановлено
По сообщению Telegram-канала, который информирует население Балашихи по вопросам ЖКХ указано, что электроснабжение подмосковного города полностью восстановлено после аварийного отключения вечером среды.
«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20.18», – сказано в Telegram-канале «ИНФОЖКХ Балашиха официальная».
Около 18.50 в этом канале появилась информация об отключении электричества по нескольким адресам.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии по адресам: мкр. Новый Свет, ул. Солнечная, Звездная, Московский бульвар; мкр. 15 А, ул. Орджоникидзе. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению», – сообщили там.
В Telegram-канале «Балашиха Online» добавили, что подобное происходит не впервые.
«На горячей линии сообщили, что на восстановление уйдёт около двух часов. Примечательно, что это уже вторая крупная авария за два дня, вчера администрация отчиталась об устранении предыдущей», – уточнили там.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение восстановили в 166 пензенских населенных пунктах. В Свердловской области без электричества остались 18 тыс. жителей из-за аварии на подстанции «Блочная». Сильный ветер в Кузбассе обесточил полсотни населенных пунктов.