Электроснабжение в подмосковной Балашихе полностью восстановлено

Tекст: Катерина Туманова

«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20.18», – сказано в Telegram-канале «ИНФОЖКХ Балашиха официальная».

Около 18.50 в этом канале появилась информация об отключении электричества по нескольким адресам.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии по адресам: мкр. Новый Свет, ул. Солнечная, Звездная, Московский бульвар; мкр. 15 А, ул. Орджоникидзе. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению», – сообщили там.

В Telegram-канале «Балашиха Online» добавили, что подобное происходит не впервые.

«На горячей линии сообщили, что на восстановление уйдёт около двух часов. Примечательно, что это уже вторая крупная авария за два дня, вчера администрация отчиталась об устранении предыдущей», – уточнили там.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение восстановили в 166 пензенских населенных пунктах. В Свердловской области без электричества остались 18 тыс. жителей из-за аварии на подстанции «Блочная». Сильный ветер в Кузбассе обесточил полсотни населенных пунктов.