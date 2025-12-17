МИД сообщил о мерах по освобождению похищенных россиян в Мьянме

МИД сообщил о работе по вызволению россиян из колл-центров в Мьянме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия прикладывает все усилия для освобождения граждан, удерживаемых в кол-центрах на территории Мьянмы. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова, к решению этого вопроса привлечены российские дипломаты, которые плотно взаимодействуют с правоохранительными органами и специальными структурами Мьянмы.

Захарова подчеркнула, что у МИД появилась информация относительно того, что еще несколько граждан России насильно удерживаются в одном из преступных колл-центров. Получением и верификацией информации вместе с правоохранительными органами и соответствующими структурами Мьянмы сейчас занимаются российские дипломаты.

Отмечается, что российская сторона продолжает тщательную проверку информации и предпринимает все предусмотренные меры для защиты своих граждан в сложившейся ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мьянме похитили троих россиян для работы в мошеннических колл-центрах.

До этого посол России в Мьянме Искандер Азизов сообщал, что в аналогичных колл-центрах в Мьянме могут находиться до 25 россиян.

1 октября одна гражданка России уже была освобождена из рабства в незаконном колл-центре в Мьянме при содействии российских дипломатов и МИД.