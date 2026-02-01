Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.2 комментария
Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
Немецкий промышленный гигант Bosch подтвердил планы сократить 20 тыс. рабочих мест после того, как прибыль компании сократилась почти вдвое за прошлый год.
Руководство Bosch связывает эти шаги с ухудшившейся ситуацией в экономике Германии и падением показателей в ключевых отраслях, прежде всего в автопроме. Генеральный директор компании Штефан Хартунг заявил: «Экономическая реальность отражается и в наших результатах», назвав 2025 год «сложным и в некоторых случаях болезненным» для предприятия, передает Politico.
Сокращения происходят на фоне глубокого спада в немецкой автомобильной промышленности, которая традиционно считалась опорой экономики. По данным исследования EY, только за прошлый год в автосекторе Германии было ликвидировано более 50 тыс. рабочих мест. Переход на электромобили, высокие энергетические издержки и растущее давление со стороны китайских производителей усиливают кризис в отрасли.
В пятницу были обнародованы официальные данные: уровень безработицы в Германии, не скорректированный на сезонные факторы, достиг 6,6%, что стало самым высоким показателем за последние двенадцать лет. В январе число безработных превысило 3 млн человек.
Проблемы в промышленности и массовые увольнения превращаются в серьезное политическое испытание для правительства канцлера Фридриха Мерца. На фоне задержек инвестиционных решений и потери конкурентоспособности власти сталкиваются с усиленным давлением со стороны профсоюзов, работников и бизнеса, требующих пересмотреть промышленную стратегию страны, чтобы сохранить статус экономического лидера Европы.
8 января канцлер страны Фридрих Мерц сообщил, что экономика Германии переживает спад второй год подряд, что негативно сказывается на рынке труда и промышленности страны.
Ранее Мерц уже заявлял, что отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии. Он пообещал сосредоточиться на экономическом росте и реформах.