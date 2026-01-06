Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Некоторые отрасли экономики страны оказались в «очень критическом» положении, передает Bloomberg.

Он подчеркнул, что восстановление экономического роста станет главным приоритетом правительства в 2026 году. Мерц признал, что власти пока недостаточно сделали для повышения конкурентоспособности Германии, и пообещал сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса.

Среди предложенных блоком Мерца реформ – пенсионная реформа, налоговые льготы для компаний и сокращение социальных расходов. Эти меры вызывают противодействие со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая настаивает на соблюдении коллективных договоров, стабильных доходах и эффективных социальных преобразованиях.

Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год до менее чем 1%. Международный валютный фонд призвал Берлин к проведению «смелых» реформ. Несмотря на запуск инфраструктурного фонда и увеличение военных расходов, экономика страны продолжает показывать слабые результаты.

В письме Мерц не уточнил, какие именно отрасли пострадали сильнее всего, однако известно, что автомобильный сектор сталкивается со снижением продаж в Китае и негативно влияет на остальную экономику.

На фоне внутренней напряженности в коалиции Мерц на этой неделе уволил ближайшего советника Якоба Шрота и назначил на эту должность партийного менеджера Филиппа Биркенмаера. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) планируют провести двухдневное совещание в Майнце для обсуждения социальных реформ, которые могут усилить разногласия с СДПГ.

В этом году в Германии пройдут пять земельных выборов, и противостояние между партиями нарастает. На прошлой неделе коалиция СДПГ с левыми распалась в Бранденбурге, а премьер-министр Дитмар Войдке заявил о намерении продолжить работу в статусе правительства меньшинства.

Напомним, Мерц, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.

