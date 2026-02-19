Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
ЦРУ опровергло сообщение Spiegel о поддержке теракта на «Северных потоках»
ЦРУ опровергло сообщения Spiegel о поддержке диверсии на «Северных потоках»., заявив о неточности данных.
Представители ЦРУ не подтвердили информацию о поддержке американской спецслужбой плана террористов, совершивших подрыв «Северного потока», передает РИА «Новост».
В комментарии для немецкого журнала Spiegel сотрудники ЦРУ отметили, что сведения из расследования издания являются, по их словам, «крайне неточными», и призвали не высказываться по этому поводу. Спецслужба подчеркнула, что опубликованное расследование не следует рассматривать как фактическую информацию.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что сотрудники ЦРУ поддержали план диверсий на второй встрече с исполнителями теракта, а у украинской стороны и вовсе сложилось впечатление, что американцы помогут в финансировании теракта.
Россия заявила, что не согласна с заявлениями о том, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит исключительно Киев.
Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.