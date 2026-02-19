Путин назвал защиту прав участников спецоперации приоритетом судов

Путин: Обеспечение прав участников СВО является приоритетом для судов России

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он заявил на совещании с судьями в Верховном суде, передает ТАСС.

«Важнейшим направлением работы судов у нас является защита, соблюдение социальных прав граждан и в приоритетном порядке – обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких», – подчеркнул президент.

Он отметил, что Верховный суд уже выработал правовые позиции по предоставлению льгот и компенсаций семьям погибших военных. Путин напомнил о необходимости особого внимания к судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов и других социально уязвимых групп.

Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

Он также выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.