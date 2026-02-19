Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Путин назвал защиту прав участников спецоперации приоритетом судов
Президент России Владимир Путин назвал обеспечение законных прав участников спецоперации и их семей приоритетной задачей для судебной системы.
Об этом он заявил на совещании с судьями в Верховном суде, передает ТАСС.
«Важнейшим направлением работы судов у нас является защита, соблюдение социальных прав граждан и в приоритетном порядке – обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких», – подчеркнул президент.
Он отметил, что Верховный суд уже выработал правовые позиции по предоставлению льгот и компенсаций семьям погибших военных. Путин напомнил о необходимости особого внимания к судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов и других социально уязвимых групп.
Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.
Он также выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.