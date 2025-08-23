До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
RT: Задержанный в Италии украинец мог быть руководителем подрыва «Северных потоков»
Задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов мог руководить операцией по подрыву «Северных потоков», сообщили СМИ.
По информации немецких СМИ, с которыми ознакомились журналисты, задержанный якобы был членом экипажа парусной яхты «Андромеда», передает RT.
В материалах СМИ отмечается, что задержанный якобы руководил операцией по повреждению газопроводов. Следствие продолжает изучать детали инцидента и роль задержанного в произошедшем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа.
Напомним, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.