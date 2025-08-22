  • Новость часаУченикам пятых-седьмых классов решили сократить уроки иностранных языков
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 13:30 • Общество

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины?

    Арестованный – 49-летний Сергей Кузнецов – приехал в Италию с семьей на машине с украинскими номерами. По одной версии, на отдых (место задержания – курортный Римини), по другой – сопровождал сына, поступившего в местный университет.

     «Он и сообщники отправились на диверсию из Ростока на парусной яхте, – указывают в прокуратуре. – Судно было арендовано у немецкой компании с помощью поддельных документов».

    Власти Италии действовали на основании европейского ордера на арест подозреваемого, выданного немецким судом 18 августа. Офицеру седьмого управления контрразведки СБУ предъявлены обвинения в сговоре с целью организации взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении зданий.

    Агентство ANSA сообщило, что он также проходит по делу о взрыве нефтяного танкера Seajewel под флагом Мальты. Инцидент произошел в феврале в порту города Савона и привел к серьезным повреждениям судна.

    Кузнецов фигурировал в списках подозреваемых с 2024 года. Состав группы, участвовавшей в диверсии в Балтийском море, был примерно такой: Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варавва, Руслан Руденко (бывший заместитель мэра Белой Церкви) и Мария Ситало. Последняя – один из лучших технодайверов Украины, специалист по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Все они выполняли операции по прикрытию, погружению и, возможно, установке бутафорных средств инициализации (детонаторов). Группу долго готовили на территории Житомирской области. В дальнейшем тренировки проходили в Румынии рядом с базой НАТО, где была арендована большая яхта. Следом группа переехала в Польшу и арендовала там яхту помельче – «Андромеда», которая в итоге и засветилась во многочисленных публикациях западных СМИ.

    Немецкие издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD вели собственные расследования и заявили, что к подрыву непосредственно причастны трое сотрудников киевской школы дайвинга Scuba Family – супруги Евгений и Светлана Успенские, а также Владимир Журавлев. Последнего назвали главным исполнителем, и федеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест.

    То есть существовало две группы исполнителей, одна из которых играла отвлекающую роль и в случае провала могла создать прикрытие основной группе.

    Между тем очевидно, что без дополнительной информации со стороны и другой помощи западных спецслужб никакая украинская группа, даже хорошо экипированная и подготовленная, не смогла бы осуществить такую диверсию.

    Например, такая гипотеза: норвежские моряки установили самый мелкий участок Балтийского моря у датского острова Борнхольм, общую подготовку и техническое обеспечение брали на себя англичане из МИ-6,

    а операцию в целом курировал Кристофер Смит – руководитель станции ЦРУ и резидент в Киеве в должности первого секретаря посольства США.

    Есть основания полагать, что арест Кузнецова в Италии – это не столько стремление найти истину и покарать виновных, сколько наоборот – навесить на неосмотрительного эсбэушника максимальное количество обвинений и отвлечь тем самым внимание от причастности спецслужб НАТО к теракту на Балтике.

    Берлин в рамках своего официального расследования отказался делиться информацией с Москвой, а Швеция и Дания и вовсе закрыли уголовные дела, не добившись никаких результатов.

    Дальнейшая линия поведения может быть примерно такой. Кузнецова обвиняют в заговоре, он дает показания на украинских сообщников (возможно, не на всех) с той целью, чтобы у общественности Германии создалось впечатление, будто группа состояла исключительно из украинских граждан и действовала самостоятельно. На суде он подтвердит эту версию и получит минимальный срок.

    Иными словами, арест группы прикрытия – это своего рода продолжение операции по прикрытию.

    Попытка создать вокруг подрыва «Северных потоков» информационную завесу, заболтав участие ЦРУ и МИ-6.

    Простой вопрос о том, каким образом группа украинцев на маломерной яхте установила глубину залегания труб и смогла получить доступ к взрывчатке, способной пробить не только закаленную трубу, но и бетонный контур вокруг нее, ответа не находит. Зато очевидно, что Германии удобнее свалить все на украинцев, чем лишний раз портить отношения с Великобританией и США.

    С отдельно взятым Кузнецовым вполне можно договориться, дотошно разъяснив ему текущую политическую ситуацию (чтоб не сболтнул лишнего). Другое дело, что в эту схему может вмешаться Италия из-за того самого судна под мальтийским флагом в порту Савона, что утверждает юрисдикцию именно итальянского суда.

    Схема по организации прикрытия может разбиться об итальянскую Фемиду, так как по устоявшейся международной практике сперва преступник должен отбывать срок за преступления против страны, на территории которой был задержан, и только затем выдан Германии. Но чем дольше тянется эта история, тем проще будет оскорбленному германскому обществу (а уничтожение газопроводов было воспринято многими как оскорбление: мы же, мол, Украине помогали!) забыть об этом террористическом акте. Забвение – тоже выход из той щекотливой ситуации, в которую попал Берлин.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации