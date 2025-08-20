  • Новость часаПутин: Ядерный щит России сформирован надежно
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    Россия на несколько ходов впереди в конфликте с Западом
    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    Финляндия заявила о самых тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Стало известно о возможной гибели российской альпинистки на пике Победы
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    37 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 23:00 • В мире

    Украина не смогла осилить даже «ракету для бедных»

    @ milaniongroup.com

    Tекст: Алексей Анпилогов

    На Украине объявлено о начале серийного производства новой крылатой ракеты «Фламинго». У нее впечатляющие характеристики, но есть два порочащих нюанса. Во-первых, это оружие для так называемых периферийных конфликтов. Во-вторых, «украинская крылатая ракета» совсем не украинская.

    Крылатая ракета (КР) якобы украинского производства под названием «Фламинго» впервые была представлена широкой общественности 18 августа 2025 года. По сообщению информационного агентства Associated Press, она имеет дальность полета до 3000 км и способна нести солидную боевую часть весом более тонны.

    Новинке было обеспечено повышенное внимание мировой прессы. Благодаря этому вниманию быстро выяснилось, что это за «птица».

    В девичестве – FP-5

    После публикации кадров с запуском, на которых можно было детально рассмотреть внешний вид и работу двигателей новой ракеты, подавляющему большинству военных экспертов стало ясно, что речь идет о крылатой ракете FP-5, разработанной эмиратско-британской компанией Milanion Group. Впервые она была представлена на проходившей в феврале 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025.

    Вопреки тенденции к миниатюризации крылатых ракет, FP-5, согласно заявленным на IDEX-2025 параметрам, представляет собой один из наиболее тяжелых из известных сейчас образцов подобного оружия и обладает стартовой массой в 6000 кг. Для сравнения, американский «Томагавк» имеет стартовую массу в 1450-1590 кг (в зависимости от модификации), а российский «Калибр» – от 1500 до 2100 кг. 

    Сравнивать FP-5 (или, если угодно, «Фламинго») с британско-французской ракетой Storm Shadow/SCALP-EG не настолько корректно: она запускается с самолетной воздушной платформы, что позволяет экономить вес тяжелого стартового ускорителя.

    То, что FP-5 втрое (а то и вчетверо) тяжелее «Томагавков» или «Калибров», отражается на конструкции ракеты. По информации Milanion Group, их продукция снабжена нескладным крылом размахом 6 метров и выполнена по нетипичной теперь схеме с надфюзеляжным расположением двигателя, что делает ее внешне похожей на немецкую ракету V-1 («Фау-1») времен Второй мировой войны.

    Двигатель стандартный для современных КР – турбореактивный. Однако столь внушительный размах крыла, который, опять же, значительно превосходит размах крыльев американского «Томагавка» (2,62 метра) и российского «Калибра» (3,3 метра), делает FP-5 весьма заметной целью, чья эффективная площадь рассеивания (ЭПР) минимум вдвое будет превосходить аналогичную для «Томагавков» и «Калибров».

    Скрыться от радаров более-менее современной системы ПВО такой ракете будет крайне затруднительно.

    Совершенно ненужная высота

    Еще одним показательным моментом в описании ракеты FP-5 является высота полета, заявленная как «до 5000 метров». На сегодняшний день уже никто не пытается осуществлять прорыв через ПВО серьезного противника на столь больших высотах, поскольку он изначально обречен на провал: уйти от сверхзвуковых противоракет дозвуковые КР не могут в принципе. Поэтому наиболее эффективной тактикой для ракеты считается копирование рельефа местности (обычно по детальным 3D-картам ударного маршрута), полет на сверхнизкой высоте и обход известных позиционных районов ПВО.

    В случае FP-5 такие способности и элементы конструкции не заявлялись. Эта ракета всегда позиционировалась как «оружие для периферийных конфликтов», где противник вряд ли будет обладать современной и мощной системой ПВО.

    В периферийных конфликтах важным фактором станет относительная дешевизна FP-5. Можно будет «перегрузить» вражескую ПВО и обеспечить прорыв хотя бы части таких ракет через фрагментарные и не объединенные в общую систему противовоздушные рубежи противника.

    О таком подходе к прорывам косвенно свидетельствует и заявленная дальность полета FP-5 – 3000 км. Обеспечить ее для крылатой ракеты массой в шесть тонн при заявленной полезной нагрузке в одну тонну можно лишь при высотном полете, где у маршевого турбореактивного двигателя более экономичный режим работы. Для сравнения, современная версия КР «Томагавк» UGM-109E, имея схожее соотношение стартового веса к весу боевой части (1500 кг/340 кг) обладает дальностью в два раза меньше (1500 км) за счет более высокого расхода горючего при маневренном полете на низких высотах, где нужно огибать рельефы местности.

    Ракеты меняют гражданство

    К настоящему моменту Украина в значительной степени утратила потенциал своего ВПК в части производства ракетного вооружения.

    Под вывеской «сделано на Украине» проводятся мероприятия по скрытной доставке комплектующих западного ракетного вооружения для «отверточной» сборки. Она не требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированных специалистов.

    Готовые изделия впоследствии маркируются и рекламируются как продукция местного ВПК, а в публичное пространство выдается фейковая информация о «гениальной» разработке украинских инженеров, которые чуть ли не в гаражном кооперативе изготовили с нуля современную крылатую ракету.

    Подноготная «Фламинго» именно такова. Ракеты, с большой долей вероятности, будут производиться на мощностях Milanion Group в ОАЭ – зарегистрированная в Британии компания именно там держит свои заводы и даже головной офис. Согласно самопозиционированию, они могут выдавать до 50 крылатых ракет ежемесячно.

    Разумеется, переломить ход военного противостояния такое оружие не сможет, что уже продемонстрировало применение ВСУ ракет британского и французского производства (Storm Shadow и SCALP-EG). Однако заявленные характеристики FP-5 дают киевскому режиму возможность осуществлять ракетные атаки вглубь российской территории.

    То есть для спасения режима «Фламинго» не хватит, а для террористических ударов – вполне.

    Безусловно, специфика ударных возможностей FP-5, основанных на уязвимой концепции «высотного прорыва», позволит российской системе ПВО перехватить до 100% таких ракет. Но в Киеве это учитывают и обычно рассчитывают на резонансный урон, когда под ударом оказывается особенно значимый объект.

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

