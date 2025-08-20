Украина не смогла осилить даже «ракету для бедных»

Tекст: Алексей Анпилогов

Крылатая ракета (КР) якобы украинского производства под названием «Фламинго» впервые была представлена широкой общественности 18 августа 2025 года. По сообщению информационного агентства Associated Press, она имеет дальность полета до 3000 км и способна нести солидную боевую часть весом более тонны.

Новинке было обеспечено повышенное внимание мировой прессы. Благодаря этому вниманию быстро выяснилось, что это за «птица».

В девичестве – FP-5

После публикации кадров с запуском, на которых можно было детально рассмотреть внешний вид и работу двигателей новой ракеты, подавляющему большинству военных экспертов стало ясно, что речь идет о крылатой ракете FP-5, разработанной эмиратско-британской компанией Milanion Group. Впервые она была представлена на проходившей в феврале 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025.

Вопреки тенденции к миниатюризации крылатых ракет, FP-5, согласно заявленным на IDEX-2025 параметрам, представляет собой один из наиболее тяжелых из известных сейчас образцов подобного оружия и обладает стартовой массой в 6000 кг. Для сравнения, американский «Томагавк» имеет стартовую массу в 1450-1590 кг (в зависимости от модификации), а российский «Калибр» – от 1500 до 2100 кг.

Сравнивать FP-5 (или, если угодно, «Фламинго») с британско-французской ракетой Storm Shadow/SCALP-EG не настолько корректно: она запускается с самолетной воздушной платформы, что позволяет экономить вес тяжелого стартового ускорителя.

То, что FP-5 втрое (а то и вчетверо) тяжелее «Томагавков» или «Калибров», отражается на конструкции ракеты. По информации Milanion Group, их продукция снабжена нескладным крылом размахом 6 метров и выполнена по нетипичной теперь схеме с надфюзеляжным расположением двигателя, что делает ее внешне похожей на немецкую ракету V-1 («Фау-1») времен Второй мировой войны.

Двигатель стандартный для современных КР – турбореактивный. Однако столь внушительный размах крыла, который, опять же, значительно превосходит размах крыльев американского «Томагавка» (2,62 метра) и российского «Калибра» (3,3 метра), делает FP-5 весьма заметной целью, чья эффективная площадь рассеивания (ЭПР) минимум вдвое будет превосходить аналогичную для «Томагавков» и «Калибров».

Скрыться от радаров более-менее современной системы ПВО такой ракете будет крайне затруднительно.

Совершенно ненужная высота

Еще одним показательным моментом в описании ракеты FP-5 является высота полета, заявленная как «до 5000 метров». На сегодняшний день уже никто не пытается осуществлять прорыв через ПВО серьезного противника на столь больших высотах, поскольку он изначально обречен на провал: уйти от сверхзвуковых противоракет дозвуковые КР не могут в принципе. Поэтому наиболее эффективной тактикой для ракеты считается копирование рельефа местности (обычно по детальным 3D-картам ударного маршрута), полет на сверхнизкой высоте и обход известных позиционных районов ПВО.

В случае FP-5 такие способности и элементы конструкции не заявлялись. Эта ракета всегда позиционировалась как «оружие для периферийных конфликтов», где противник вряд ли будет обладать современной и мощной системой ПВО.

В периферийных конфликтах важным фактором станет относительная дешевизна FP-5. Можно будет «перегрузить» вражескую ПВО и обеспечить прорыв хотя бы части таких ракет через фрагментарные и не объединенные в общую систему противовоздушные рубежи противника.

О таком подходе к прорывам косвенно свидетельствует и заявленная дальность полета FP-5 – 3000 км. Обеспечить ее для крылатой ракеты массой в шесть тонн при заявленной полезной нагрузке в одну тонну можно лишь при высотном полете, где у маршевого турбореактивного двигателя более экономичный режим работы. Для сравнения, современная версия КР «Томагавк» UGM-109E, имея схожее соотношение стартового веса к весу боевой части (1500 кг/340 кг) обладает дальностью в два раза меньше (1500 км) за счет более высокого расхода горючего при маневренном полете на низких высотах, где нужно огибать рельефы местности.

Ракеты меняют гражданство

К настоящему моменту Украина в значительной степени утратила потенциал своего ВПК в части производства ракетного вооружения.

Под вывеской «сделано на Украине» проводятся мероприятия по скрытной доставке комплектующих западного ракетного вооружения для «отверточной» сборки. Она не требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированных специалистов.

Готовые изделия впоследствии маркируются и рекламируются как продукция местного ВПК, а в публичное пространство выдается фейковая информация о «гениальной» разработке украинских инженеров, которые чуть ли не в гаражном кооперативе изготовили с нуля современную крылатую ракету.

Подноготная «Фламинго» именно такова. Ракеты, с большой долей вероятности, будут производиться на мощностях Milanion Group в ОАЭ – зарегистрированная в Британии компания именно там держит свои заводы и даже головной офис. Согласно самопозиционированию, они могут выдавать до 50 крылатых ракет ежемесячно.

Разумеется, переломить ход военного противостояния такое оружие не сможет, что уже продемонстрировало применение ВСУ ракет британского и французского производства (Storm Shadow и SCALP-EG). Однако заявленные характеристики FP-5 дают киевскому режиму возможность осуществлять ракетные атаки вглубь российской территории.

То есть для спасения режима «Фламинго» не хватит, а для террористических ударов – вполне.

Безусловно, специфика ударных возможностей FP-5, основанных на уязвимой концепции «высотного прорыва», позволит российской системе ПВО перехватить до 100% таких ракет. Но в Киеве это учитывают и обычно рассчитывают на резонансный урон, когда под ударом оказывается особенно значимый объект.