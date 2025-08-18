  • Новость часаВойска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    «Нет на свете выше звания, чем Рабочий Человек». Как Путин изменил шкалу ценностей
    Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине без прекращения огня
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    2 комментария
    18 августа 2025, 22:00 • Общество

    Новые успехи России в зоне СВО подсказывают Зеленскому путь

    Новые успехи России в зоне СВО подсказывают Зеленскому путь
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Переговоры по украинскому кризису проходят на фоне тактических и стратегических побед ВС РФ в зоне СВО. Крайне неприятные для Владимира Зеленского новости идут не только из Константиновки и Покровска, а практически со всех участков боевого соприкосновения. Главе киевского режима есть о чем подумать.

    Во время встречи президентов России и США на Аляске линия соприкосновения в зоне боев не замирала, а инициатива всегда принадлежала ВС РФ. Но продолжение СВО прежними темпами наступательных действий (а они в последние пару месяцев беспрецедентны) – это не «фон для переговоров», а закономерное развитие ситуации на земле.

    Она практически ежедневно меняется не в пользу Киева, что действительно создает вокруг переговоров на Аляске и в Вашингтоне особую атмосферу. Другой вопрос, насколько плотной она окажется к тому моменту, когда Владимиру Зеленскому все-таки придется принять единственно верное решение в его жизни, признать бесперспективность дальнейшего сопротивления и согласиться на компромисс.

    За прошедшую неделю на фронтах СВО произошло сразу несколько знаковых событий.

    Прежде всего, это начало боев за Константиновку – крупнейший и последний оборонительный узел ВСУ перед Краматорско-Славянской агломерацией. В течение суток поступали сообщения о заходе первых штурмовых групп ВДВ РФ в городскую черту со стороны Предтечино, то есть от Часова Яра. На том же участке бои идут в населенном пункте Николаевка, расположенном на пути к Константиновке. К югу от города ВС РФ уверенно продвигаются в районе Александро-Шульгино, а также в Нелеповке и Плещеевке.

    В районе Клебан-быкского водохранилища почти захлопнулся котел, в который попало до двух потрепанных украинских бригад (примерно три тысячи человек).

    Возможность выхода оттуда в сторону Константиновки сохраняется только через один опорник, а также по старой дамбе через водохранилище. Отмечены попытки противника перебраться вплавь. При этом в пятницу начались бои непосредственно в населенном пункте Клебан-бык.

    На основном участке наступления ВС РФ на Константиновку с юго-востока российские войска продвигаются вдоль двух железнодорожных полотен – это уже отработанная за время СВО тактика. В степи железнодорожные пути часто строили на насыпях, что делает их естественными укреплениями. Вторая ветка идет через уже отбитое у противника село Александро-Шульгино, а смыкаются пути уже в черте города.

    Ранее противник пытался удерживать там сплошную линию обороны с помощью двух отдельных группировок, из которых восточная опиралась на населенный пункт Белая гора. ВС РФ заняли Белую гору две недели назад, форсировали речушку Наумиху и фактически уничтожили эту группировку противника, открыв второй путь с юга на Константиновку.

    Но наиболее успешным стало продвижение с востока от Часова Яра.

    Десантники рывком переместились от Предтечино до городской черты по пойме реки Грузской и полями между этой речкой и трассой Константиновка – Артемовск (ранее известный как Бахмут), закрепившись в частном секторе. Помимо всего прочего, этот маневр грозит окружением тем частям ВСУ, которые продолжают сопротивляться вдоль железнодорожного полотна от Иванополья до Плещеевки.

    Фактически начался штурм Константиновки, причем противник даже не успел вывести все части с передних линий вглубь города. Из-за того, что Киев приказа на отход не давал, и образовался котел южнее водохранилища, а ситуация в Плещеевке близка к катастрофе.

    Также противник снова ошибся в выборе главного направления для удара и бросал последние силы на удержание обороны с западной стороны города.

    Прогнозировать развитие событий в самой Константиновке пока рано. Город это крупный, протяженный с севера на юг, с несколькими значительными промзонами. Не совсем понятен состав сил и средств, которыми ВСУ собираются его удерживать. Однако освобождение Константиновки вряд ли затянется надолго, даже несмотря на то что противник сохраняет возможность использовать для логистики коридор из Краматорска через Дружковку. Давление из Часова Яра на запад и северо-запад через Николаевку в перспективе этой логистике будет угрожать, поскольку возможен быстрый выход десантников на позиции к северу от Константиновки.

    Перспективно складывается ситуация и в Красноармейске (Покровске), а также вокруг него. Российские штурмовые части ведут бои в центральной части города в районе улицы Пушкина. До этого противник оказывал сопротивление в южном микрорайоне Шахтерский с его относительно высотными зданиями. При этом центр – это на 80% частный сектор. Бои в таких местах обычно превращаются в выковыривание противника из подвалов.

    По общему впечатлению, противник находится в шоке от быстрого темпа продвижения ВС РФ, его сопротивляемость ослабла. Значительные силы ВСУ были выведены из города, чтобы попытаться купировать прорыв российских военнослужащих в направлении Доброполья.

    Противнику удалось собрать из разрозненных подразделений механизированный кулак, но российские войска закрепились в Кучерове Яре и вокруг Шахово, фиксируя вклинение ВСУ.

    Продолжаются бои за Родинское к северу от Мирнограда (Димитрова), а в самом Мирнограде был окончательно зачищен района шахты Стаханова, мешавшей продвижению вглубь застройки.

    Высказывалось предположение, что прорыв на Доброполье мог быть отвлекающим маневром с целью выманить из городской агломерации максимальное количество сил противника. Но в итоге действительно сформировалось самостоятельное направление, в теории угрожающее выходом прямо на Дружковку и Краматорск. На него противник был вынужден перебросить огромные по украинским меркам силы, собранные со всех фронтов. Тем не менее серьезно купировать прорыв ВСУ не смогли, несмотря на некоторые локальные успехи.

    На Краснолиманском направлении после занятия Колодезей открылась прямая дорога на сам город Лиман.

    Есть подтверждение освобождения Серебрянки и зачистки лесничества, более известного в последнее время как Мертвый лес.

    Скорее всего, далее речь пойдет о срезании логистики города Северска, поскольку противник с помощью дронов контролирует открытое пространство перед двумя высотами восточнее него. На прошлой неделе отмечались попытки преодолеть это пространство.

    Южнее Колодезей противник оказывает сопротивление на южных окраинах крупного села Торское, которое ранее осуществляло всю логистику позиций ВСУ к северу и мешало продвигаться непосредственно на Красный Лиман. Сейчас эта угроза практически устранена, и город виден в бинокль. А выход туда – это угроза Славянску с северо-востока.

    Таким образом, с помощью двух новых направлений и продвижения в Константиновке на юге формируются клещи, в которые постепенно попадает основная городская агломерация пока не освобожденной части Донбасса – Славянск, Краматорск и Дружковка.

    На Южнодонецком направлении ВС РФ наступают в районе Шевченко с постепенным выравниванием линии боевого соприкосновения уже на территории Днепропетровской области.

    В последнюю неделю резко изменилась и ситуация на Запорожском направлении. ВС РФ штурмуют Степногорск. Идут бои в Плавнях на берегу бывшего Каховского водохранилища. С занятием Степногорска с учетом продвижения в Щербаках срезается большой участок укрепленной обороны противника, что создает возможность для быстрого продвижения на север прямо на Запорожье и на восток на Орехов.

    Это важнейший узел обороны ВСУ на всем Запорожском направлении.

    Бои с востока от него идут уже в районе Малой Токмачки, то есть в непосредственной близости от Орехова.

    На Харьковском направлении ВС РФ расширяют плацдарм на южном берегу реки Волчьей и продвигаются в районе Синельниково. В Волчанске освобождена большая часть города и продолжается движение в южной части с выходом на открытое пространство. В Купянске идут бои в западных пригородах (Соболевка), а также в районе Петропавловки.

    Снабжение группировки противника в Купянске практически прекращено, город находится в полуокружении.

    Ожесточенные бои идут в Сумской области, где противник продолжает цепляться за южные окраины Юнаковки.

    Таким образом, ВС РФ продолжают фронтальное наступление практически на всех участках боевого соприкосновения. На некоторых они продвигаются беспрецедентными темпами, создают новые угрозы для обороны ВСУ.

    Так формируется трехсторонний охват Славянско-Краматорской агломерации. Все это сопровождается планомерными действиями по освобождению других частей Донбасса и формированию необходимых буферных зон.

    В свете этого затягивание переговорного процесса со стороны Украины и некоторых стран Европы (как и выставление ими предварительных требований, среди которых выделяется требование немедленного прекращения огня) представляется странным и даже самоубийственным с точки зрения интересов самой Украины.

    Каждый новый день приближает ВСУ к череде болезненных поражений, поскольку проблемы на линии боевого соприкосновения накапливались несколько месяцев. А это будет уже иной «переговорный фон», еще хуже нынешнего.

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    Как Россия вернула себе Курилы

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
