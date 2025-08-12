Tекст: Евгений Крутиков

В последние двое суток на Красноармейском (Покровском) направлении резко изменилась боевая остановка. ВС РФ к северу от Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации зашли в ключевое для обороны противника крупное село Родинское, бои там идут уже на западных его окраинах. За Родинским на запад мотострелки вышли к селам Шевченко и Новоалександровка, что создает предпосылки к полному окружению агломерации.

Также известно о масштабном прорыве к северу от Родинского на несколько километров рывком вплоть до населенных пунктов Нововодяное, Золотой Колодезь, Грузское, Кучеров Яр. Первые штурмовые группы действуют уже на окраинах Нововодяного и вблизи самого города Доброполье.

Перерезана трасса, связывающая Доброполье с Красноармейском (Покровском). Накануне перед Родинским была занята шахта Краснолиманская – крупнейшая на Донбассе. Противник подорвал инфраструктуру шахты, но оборонять эту позицию уже был не в состоянии. Для снабжения оставшегося гарнизона Красноармейска осталась только одна дорога – М-30 на запад в сторону Днепропетровской области, но и она находится под огневым контролем ВС РФ.

Ситуация на этом направлении развивалась стремительно. Примерно 48 часов назад речь шла о выходе на первые описанные выше рубежи отдельных штурмовых групп ВС РФ на мотоциклах, багги и даже самокатах. А к утру вторника уже можно уверенно говорить о масштабном прорыве фронта противника к северу от агломерации, который по своим масштабам, результатам и последствиям сравним с прорывом в Очеретино, который привел к обрушению линии ВСУ на широком фронте.

Сейчас «новым Очеретино» становится Доброполье – 30-тысячный город с двумя крупными шахтами, бывшим заводом железобетонных труб и железнодорожной станцией. До недавнего времени он оставался ключевой тыловой позицией для группировки ВСУ, обороняющей агломерацию.

Для ВС РФ Доброполье – это не только один из ключей к полному окружению Красноармейско-Димитровской агломерации, но и удобный пункт для развития наступления на северо-восток по трассе непосредственно на Краматорск и Дружковку. После освобождения Доброполья, в котором, по оценкам переписи 2001 года, более 60% населения называли родным языком русский, а еще 1% – греческий, образуется и плацдарм для движения на Краматорск, и, по сути, новое направление. И все это независимо от той роли, которую Доброполье до недавнего времени играло для ВСУ при обороне Красноармейска и Димитрова.

Украинская сторона признает катастрофическое для себя развитие событий на широком фронте.

Командование в понедельник в Красноармейске принял на себя «Азов» после того, как широко разрекламированная бригада «Волки да Винчи» была разбита и практически оставила город. Командование «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) при этом шлет в Киев панические сообщения, из которых следует, что красноармейско-димитровская группировка ВСУ фактически окружена, а Константиновка находится в полуокружении.

В самом Красноармейске еще примерно неделю назад фиксировалось проникновение малых штурмовых групп ВС РФ в центр города вплоть до Центрального рынка и площади, на которой расположены административные здания. Фиксировался и переход через железную дорогу в северную часть города в районе пассажирской станции и продвижения по улицам Центральной и Маршала Москаленко. Кроме того, противник пока оказывает сопротивление в микрорайоне Шахтерский на южной окраине города. Централизованная оборона ВСУ агломерации практически перестала существовать.

Эти продвижения на первом этапе воспринимались как разведывательные операции без попыток закрепления. Но по результатам этих действий выяснилось, что противник оказывает в агломерации очень слабое сопротивление, слаженность его обороны разрушена.

Частично это связано с тем, что противнику просто не хватило резервов. Кроме того, в Киеве довольно долго не могли определиться с пресловутым «направлением главного удара», хотя задним числом в ВСУ признают, что такого направления у ВС РФ просто нет, а штурмовые действия ведутся сразу по всему фронту с быстрыми темпами продвижения. По сути, таких темпов не было с момента все того же Очеретинского прорыва.

Также часть подразделений ВСУ в какой-то момент была снята с этого направления для переброски в Сумскую область. Это было чисто политическое решение, но в Киеве уже давно военные операции планируются не в Генштабе, а в офисе президента, исходя не из сугубо военных расчетов, а из соображений политического пиара.

Отсутствие резервов и недостаток живой силы в глубине обороны противник пытался на том участке компенсировать так называемой «завесой дронов». Но эта тактика себя не оправдала, поскольку, даже учитывая огромное значение БПЛА в современной войне, такую «завесу» оказалось возможно преодолеть как раз малыми штурмовыми группами, сочетая эти удары с комплексным уничтожением дроноводов.

Изменилась и ситуация на смежных участках. Почти на 90% захлопнулся котел южнее Клебан-быкского водохранилища на подступах к Константиновке.

После занятия Александро-Калиново противник пока удерживает только один опорник на восточном берегу водохранилища, через который можно выходить только малыми группами. По оптимистичным оценкам, в кольце оказались две бригады общей численностью до 3 тысяч человек. Ситуация у Клебан-быкского водохранилища настолько катастрофична для ВСУ, что противник отказался от попыток деблокировать окруженные бригады. Отмечаются отдельные попытки вплавь спастись из котла через водохранилище.

Надо отметить, что и у Константиновки, и в районе Красноармейска Киев отказывается отдать приказы об отходе, что на земле приводит к потерям целых подразделений. Например, две бригады в Клебан-быке и Плещеевке еще неделю назад имели возможность отойти через последний опорник в Константиновку, но командование ВСУ оставило их без поддержки.

Восточнее Константиновки движением из Часова Яра занято Предтечино – пригород Константиновки. Чуть южнее бои идут за Александро-Шульгино, а этот населенный пункт остается последним, который частично удерживает группировка ВСУ, ранее ориентировавшаяся на Белую Гору и прикрывавшая Константиновку с юго-востока. Разгром этой самостоятельной группы ВСУ привел к разрушению целостности обороны Константиновки.

Севернее Часова Яра ВС РФ продвинулись за Григоровку по берегам канала Северский Донец – Донбасс в сторону Марково и Новомарково, то есть уже в близости от Краматорска. Ранее движения в этом направлении не отмечалось, поскольку российское командование традиционно старается держать закрытыми фланги, и эту роль выполнял Часов Яр. Кроме того, развитие движения севернее Часова Яра создает предпосылки к полному окружению Константиновки. Противник, предположительно, выводит части с первой линии внутрь города, но удерживать Константиновку в такой ситуации бессмысленно.

По сути дела, в последние несколько дней произошло обрушение фронта противника на широком пространстве с прямой угрозой одновременной потери нескольких крупных городов и агломераций, ранее превращенных в оборонительные узлы.

На территории ДНР, таким образом, остается только одна укрепленная агломерация – Краматорско-Славянская, но бои идут уже в непосредственной ее близости. При этом скорость продвижения ВС РФ сразу на нескольких направлениях настолько беспрецедентна, что можно говорить о глубоком разрушении обороны ВСУ.

Все это, помимо главных успехов, создает новый переговорный фон для встречи президентов России и США на Аляске. Такие прорывы наглядно демонстрируют, что ситуация на линии боевого соприкосновения целиком контролируется ВС РФ, а инициатива принадлежит российским войскам не только на каком-то одном участке, но практически всему фронту. Также идут бои за Купянск и Северск. Есть продвижения в окрестностях Волчанска, в непосредственной близи от Краснолиманска. По результатам прорыва к северу от Красноармейска и Димитрова, а также под Часовым Яром, можно будет говорить уже и о формировании новых направлений с запада, юга и востока на Краматорск и Славянск. А это уже будет означать разрушение связанности фронта противника на протяжении нескольких сотен километров.