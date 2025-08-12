  • Новость часаРоссийские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    Вассерман оценил планы изменить подход к домашнему заданию в школах
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    Лидеры Бразилии и Китая обсудили протекционизм США
    Захарова заявила о планах Запада монополизировать искусственный интеллект
    Стало известно о ежемесячных переводах окружением Зеленского крупных сумм денег в ОАЭ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    13 комментариев
    12 августа 2025, 12:58 • Общество

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО?

    В последние двое суток на Красноармейском (Покровском) направлении резко изменилась боевая остановка. ВС РФ к северу от Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации зашли в ключевое для обороны противника крупное село Родинское, бои там идут уже на западных его окраинах. За Родинским на запад мотострелки вышли к селам Шевченко и Новоалександровка, что создает предпосылки к полному окружению агломерации.

    Также известно о масштабном прорыве к северу от Родинского на несколько километров рывком вплоть до населенных пунктов Нововодяное, Золотой Колодезь, Грузское, Кучеров Яр. Первые штурмовые группы действуют уже на окраинах Нововодяного и вблизи самого города Доброполье.

    Перерезана трасса, связывающая Доброполье с Красноармейском (Покровском). Накануне перед Родинским была занята шахта Краснолиманская – крупнейшая на Донбассе. Противник подорвал инфраструктуру шахты, но оборонять эту позицию уже был не в состоянии. Для снабжения оставшегося гарнизона Красноармейска осталась только одна дорога – М-30 на запад в сторону Днепропетровской области, но и она находится под огневым контролем ВС РФ.

    Ситуация на этом направлении развивалась стремительно. Примерно 48 часов назад речь шла о выходе на первые описанные выше рубежи отдельных штурмовых групп ВС РФ на мотоциклах, багги и даже самокатах. А к утру вторника уже можно уверенно говорить о масштабном прорыве фронта противника к северу от агломерации, который по своим масштабам, результатам и последствиям сравним с прорывом в Очеретино, который привел к обрушению линии ВСУ на широком фронте.

    Сейчас «новым Очеретино» становится Доброполье – 30-тысячный город с двумя крупными шахтами, бывшим заводом железобетонных труб и железнодорожной станцией. До недавнего времени он оставался ключевой тыловой позицией для группировки ВСУ, обороняющей агломерацию.

    Для ВС РФ Доброполье – это не только один из ключей к полному окружению Красноармейско-Димитровской агломерации, но и удобный пункт для развития наступления на северо-восток по трассе непосредственно на Краматорск и Дружковку. После освобождения Доброполья, в котором, по оценкам переписи 2001 года, более 60% населения называли родным языком русский, а еще 1% – греческий, образуется и плацдарм для движения на Краматорск, и, по сути, новое направление. И все это независимо от той роли, которую Доброполье до недавнего времени играло для ВСУ при обороне Красноармейска и Димитрова.

    Украинская сторона признает катастрофическое для себя развитие событий на широком фронте.

    Командование в понедельник в Красноармейске принял на себя «Азов» после того, как широко разрекламированная бригада «Волки да Винчи» была разбита и практически оставила город. Командование «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) при этом шлет в Киев панические сообщения, из которых следует, что красноармейско-димитровская группировка ВСУ фактически окружена, а Константиновка находится в полуокружении.

    В самом Красноармейске еще примерно неделю назад фиксировалось проникновение малых штурмовых групп ВС РФ в центр города вплоть до Центрального рынка и площади, на которой расположены административные здания. Фиксировался и переход через железную дорогу в северную часть города в районе пассажирской станции и продвижения по улицам Центральной и Маршала Москаленко. Кроме того, противник пока оказывает сопротивление в микрорайоне Шахтерский на южной окраине города. Централизованная оборона ВСУ агломерации практически перестала существовать.

    Эти продвижения на первом этапе воспринимались как разведывательные операции без попыток закрепления. Но по результатам этих действий выяснилось, что противник оказывает в агломерации очень слабое сопротивление, слаженность его обороны разрушена.

    Частично это связано с тем, что противнику просто не хватило резервов. Кроме того, в Киеве довольно долго не могли определиться с пресловутым «направлением главного удара», хотя задним числом в ВСУ признают, что такого направления у ВС РФ просто нет, а штурмовые действия ведутся сразу по всему фронту с быстрыми темпами продвижения. По сути, таких темпов не было с момента все того же Очеретинского прорыва.

    Также часть подразделений ВСУ в какой-то момент была снята с этого направления для переброски в Сумскую область. Это было чисто политическое решение, но в Киеве уже давно военные операции планируются не в Генштабе, а в офисе президента, исходя не из сугубо военных расчетов, а из соображений политического пиара.

    Отсутствие резервов и недостаток живой силы в глубине обороны противник пытался на том участке компенсировать так называемой «завесой дронов». Но эта тактика себя не оправдала, поскольку, даже учитывая огромное значение БПЛА в современной войне, такую «завесу» оказалось возможно преодолеть как раз малыми штурмовыми группами, сочетая эти удары с комплексным уничтожением дроноводов.

    Изменилась и ситуация на смежных участках. Почти на 90% захлопнулся котел южнее Клебан-быкского водохранилища на подступах к Константиновке.

    После занятия Александро-Калиново противник пока удерживает только один опорник на восточном берегу водохранилища, через который можно выходить только малыми группами. По оптимистичным оценкам, в кольце оказались две бригады общей численностью до 3 тысяч человек. Ситуация у Клебан-быкского водохранилища настолько катастрофична для ВСУ, что противник отказался от попыток деблокировать окруженные бригады. Отмечаются отдельные попытки вплавь спастись из котла через водохранилище.

    Надо отметить, что и у Константиновки, и в районе Красноармейска Киев отказывается отдать приказы об отходе, что на земле приводит к потерям целых подразделений. Например, две бригады в Клебан-быке и Плещеевке еще неделю назад имели возможность отойти через последний опорник в Константиновку, но командование ВСУ оставило их без поддержки.

    Восточнее Константиновки движением из Часова Яра занято Предтечино – пригород Константиновки. Чуть южнее бои идут за Александро-Шульгино, а этот населенный пункт остается последним, который частично удерживает группировка ВСУ, ранее ориентировавшаяся на Белую Гору и прикрывавшая Константиновку с юго-востока. Разгром этой самостоятельной группы ВСУ привел к разрушению целостности обороны Константиновки.

    Севернее Часова Яра ВС РФ продвинулись за Григоровку по берегам канала Северский Донец – Донбасс в сторону Марково и Новомарково, то есть уже в близости от Краматорска. Ранее движения в этом направлении не отмечалось, поскольку российское командование традиционно старается держать закрытыми фланги, и эту роль выполнял Часов Яр. Кроме того, развитие движения севернее Часова Яра создает предпосылки к полному окружению Константиновки. Противник, предположительно, выводит части с первой линии внутрь города, но удерживать Константиновку в такой ситуации бессмысленно.

    По сути дела, в последние несколько дней произошло обрушение фронта противника на широком пространстве с прямой угрозой одновременной потери нескольких крупных городов и агломераций, ранее превращенных в оборонительные узлы.

    На территории ДНР, таким образом, остается только одна укрепленная агломерация – Краматорско-Славянская, но бои идут уже в непосредственной ее близости. При этом скорость продвижения ВС РФ сразу на нескольких направлениях настолько беспрецедентна, что можно говорить о глубоком разрушении обороны ВСУ.

    Все это, помимо главных успехов, создает новый переговорный фон для встречи президентов России и США на Аляске. Такие прорывы наглядно демонстрируют, что ситуация на линии боевого соприкосновения целиком контролируется ВС РФ, а инициатива принадлежит российским войскам не только на каком-то одном участке, но практически всему фронту. Также идут бои за Купянск и Северск. Есть продвижения в окрестностях Волчанска, в непосредственной близи от Краснолиманска. По результатам прорыва к северу от Красноармейска и Димитрова, а также под Часовым Яром, можно будет говорить уже и о формировании новых направлений с запада, юга и востока на Краматорск и Славянск. А это уже будет означать разрушение связанности фронта противника на протяжении нескольких сотен километров.

    Главное
    NYT написала про гибель наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана
    На Украине предсказали политическую смерть Зеленского
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком
    Турецкие власти предложили отказаться от системы «шведский стол»
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    Роналду сделал предложение матери двоих своих детей спустя девять лет отношений

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации