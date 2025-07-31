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    31 июля 2025, 19:40 • Общество

    Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения

    Освобождение Часова Яра открывает Армии России путь к Славянску и Краматорску

    Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открывает путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск. Как подчеркивают эксперты, украинское военное руководство не вполне контролирует ситуацию на этом направлении, поэтому на линии фронта намечаются пути к завершению донбасской фазы конфликта.

    Освобождение города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) стало одним из самых значительных достижений за последнее время и открывает для российской армии перспективы дальнейшего наступления на ключевые украинские позиции. По данным Минобороны России, в ходе боев были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, отметив высокий профессионализм и отвагу десантников. «Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач, уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», – заявил Белоусов в поздравительной телеграмме.

    Часов Яр, продвижение к которому началось весной прошлого года, был самым укрепленным оборонительным пунктом противника на Славянско-Краматорском направлении. Поэтому, как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потребуется время на перестройку логистических путей на этом направлении.

    «Одно из главных стратегически-оперативных преимуществ Часова Яра – это его географическое положение на возвышенности, откуда, в частности, можно контролировать Константиновку, которая находится в низине. Именно по этой причине ВСУ так ожесточенно обороняли город», – считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Одновременно открываются пути на город Дружковка и дальше на последнюю крупную позицию противника на территории Донбасса – Краматорско-Славянскую агломерацию: «В ближайшее время, я полагаю, будет освобожден Красноармейск (Покровск), что откроет для российских войск возможность сразу начать охват Краматорско-Славянской агломерации и ее отсечение от остальной территории, подконтрольной ВСУ».

    С тем, что российская армия получает серьезные преимущества в ходе предстоящих боев за Константиновку, согласен военкор Федор Громов: «Битва за Часов Яр является только начальной операцией, хоть и продлилась около полутора лет. Успешное овладение городом и его окрестностями создает сложную обстановку для украинской обороны уже непосредственно в районе Константиновки».

    Российские войска, добавил эксперт, походят к Константиновке с трех сторон. «Город находится в низине, что делает его неудобным для обороны. Но для того, чтобы создалась благоприятная ситуация для овладения Краматорско-Славянской агломерацией, с одной стороны, должны быть взяты Дружковка и Константиновка, а с другой – наши войска должны выйти к Изюму и Красному Лиману. Это будет вынуждать противника растягивать фронт, чтобы удерживать оборону», – отметил Громов.

    Кроме того, освобождение оставшейся части Донбасса поспособствуют разрешению водного кризиса в Донецке и других городах региона. «Для полноценного водоснабжения нужно установить полный контроль над всем каналом Северский Донец – Донбасс. Для создания полноценной инфраструктуры важно, чтобы на эту землю пришел постоянный мир, не было угроз обстрелов и ударов. Этого можно достичь, только уничтожая противника и отодвигая его на запад», – полагает Джерелиевский.

    По мнению собеседника, сейчас украинское руководство не вполне контролирует ситуацию на данном направлении, поэтому на поле боя постепенно просматриваются пути завершения донбасской фазы конфликта. В то же время ВСУ с помощью переброски войск с разных направлений продолжат попытки «латания тришкиного кафтана».

    «Украинские силы испытывают значительное давление на всех направлениях. В частности, российские войска добились заметных успехов в Запорожской области. Уже несколько дней назад они получили возможность обстреливать украинские опорные пункты на подступах к Запорожью», – рассказал Джерелиевский.

    «Продолжаются активные боевые действия и в других регионах: в Днепропетровской области зафиксировано заметное продвижение российских подразделений, в Харьковской области наступление ведется одновременно с севера и востока, в Сумской области, несмотря на заявления главкома ВСУ Александра Сырского, украинским войскам не удается стабилизировать линию фронта», – перечислил он.

    При этом освобождение крупных агломераций в Донбассе вряд ли скажется на политических переговорах по украинской тематике, так как даже если от Украины останется всего четыре области, страны Запада все равно продолжат поставлять туда оружие, считает Джерелиевский. Однако Громов смотрит на ситуацию иначе, называя грядущее поражение ВСУ в Красноармейске (Покровске) серьезным сигналом для Запада, а успехи в направлении Славянска и Краматорска – подавно.

    «Наши штурмовики смогли зайти в Красноармейск после того, как начался заход во фланг и тыл городской агломерации. В итоге украинские войска были вынуждены растянуть силы по всей линии фронта на этом направлении. Поэтому рабочей стратегией для нас остается глубокий охват городов, растягивание украинских войск и удар в слабое место», – рассуждает Громов.

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