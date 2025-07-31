Какие последствия будет иметь освобождение Часова Яра

Tекст: Евгений Крутиков

Министерство обороны официально заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР, за который шли ожесточенные многомесячные бои. На окраинах населенного пункта еще могут присутствовать части противника, но в целом вся застройка и территория в старых административных границах города (в нее входят несколько лесных урочищ, пруды, территории карьеров и заводов) находится под полным контролем ВС РФ.

В финальном штурме участвовали десантники 98-й дивизии ВДВ. Они разгромили силы противника (24-я омбр имени короля Данила и 16-я бригада НГУ), которые отошли за административные границы города.

Передовые части ВС РФ подошли к Часов Яру весной 2024 года, в июле Минобороны заявило об освобождении мкр «Канал», а к августу ВС России контролировали ориентировочно 40% города. Далее началась тяжелая работа по ликвидации разнообразных опорных пунктов противника.

Российская группировка, штурмовавшая город, состояла в основном из частей трех дивизий ВДВ (98-я ивановская, 76-я псковская и 106-я тульская, а также 11-я десантно-штурмовая бригада из Улан-Удэ), а также подразделений Добровольческого корпуса.

Часов Яр был одним из самых укрепленных оборонительных пунктов противника на славянско-краматорском направлении. С его освобождением, во-первых, ВС России получают возможность усилить давление на Константиновку с востока. Во-вторых, и это, наверное, даже важнее, открывается прямое направление движения на краматорско-славянскую агломерацию – последнюю крупную позицию противника на территории Донбасса.

Ранее существование Часов Яра, как крупнейшего оборонительного района ВСУ на этом направлении, не давало возможности продвигаться на северо-запад на Краматорск и Славянск, поскольку позиция в Часов Яре представляла из себя постоянную фланговую угрозу для такого наступления. Кроме того, возникли бы проблемы с логистикой, поскольку без использования Часов Яра как логистического центра движение на запад и северо-запад было бы затруднено.

Еще в 2014 году в Часов Яре располагался главный штаб всех украинских карательных сил на Донбассе («штаб АТО», в последствии – «операции объединенных сил», ОСС). С началом в 2022 году российской спецоперации Часов Яр служил оперативным тылом крупной группировки ВСУ, располагавшей в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре.

Это был логистический и, главное, ремонтный центр для всей оборонительной линии ВСУ на этом направлении. Постепенно вокруг города и в нем самом были построены несколько дополнительных оборонительных линий.

Город располагается на высоте более 200 метров над равниной и уже только этим представляет из себя выгодную оборонительную позицию. На две неравные части его делит оросительный канал Северский Донец – Донбасс, который был обезвожен с 2014 года, но в таком состоянии представляет из себя глубокий бетонированный ров. На некоторых участках глубина рва колеблется от 6 до 30 метров (трапеция), а уложен он был особым типом бетона при общей ширине 30 метров. В Часов Яре был построен специальный завод для обслуживания нужд канала – «Гидрожелезобетон».

На восточном берегу канала в брежневское время для работников завода «Гидрожелезобетон» был построен большой микрорайон («Канал», он же «Новый») высотных зданий, который противник практически весь превратил в предпольное укрепление. По задумке ВСУ именно это вынесенное на восток от города «укрепление» должно было на первом этапе сдержать продвижение ВС РФ, пока в основной городской застройке идет наращивание сил и средств.

ВС России заняли мкр «Канал» к середине прошлого лета и перешли оросительный канал сперва по двум переходам, проложенным к северу и к югу от города. Следующим крупным объектом стал градообразующий огнеупорный завод (производство строительного кирпича из тут же добываемой специфической глины), который не работал с 1990-х и был превращен сперва в склад, а затем и в опорный пункт противника. Затем наступил черед еще одного квартала относительно высотных зданий в административном центре города, а также разбросанных по всей территории населенного пункта отдельных цехов огнеупорного завода и глиняных карьеров, которые сами по себе представляли удобные оборонительные позиции.

Кроме того, в центральной части города ВСУ организовали мощные оборонительные позиции на базе еще советских подземных бункеров, построенных на случай ядерной войны.

Примечательно, что изначально эти бункеры не использовались, в отличие от аналогичных укреплений в Артемовске и Соледаре, а затем были специально активированы и переделаны для обороны города от ВС РФ. То есть, по сути, это были новые, а не советские позиции, оборудованные под современные методы ведения боевых действий. Уязвимость этих позиций была отчасти в их изолированности вплоть до возможности окружения, но наличие леса на широкое пространство вокруг них затрудняло такие операции. Приходилось зачищать сразу всю территорию, а не отдельно взятый бункер.

Отдельную проблему изначально представляли из себя крупные лесные посадки и урочища, расположенные в черте города и даже отделяющие иногда один квартал от другого. Например, речь идет о крупном урочище Немецкий лес и его восточной части – урочище Ступки, которые окружают город с юга и юго-востока. В них противник на базе старых пионерских лагерей и профсоюзных баз отдыха также организовал укрепленные оборонительные пункты, без ликвидации которых было бы опасно продвигаться вглубь застройки. Кроме того, именно на таких «лесных» позициях часто располагались базы иностранных наемников.

На этом участке оросительный канал был еще в советское время уведен под землю в трубу, что, конечно, облегчало возможность маневрирования. Но, с другой стороны, противник превратил Немецкий лес в сплошную оборонительную позицию, откуда контратаковал и при возникновении опасности уводил свои войска в лес.

В итоге получилось, что, с одной стороны, зачистка города грозила разбиться на фрагменты, а с другой, оборона противника сочетала в себе и элементы городской застройки, и промышленные здания, и укрепления бункерного типа, и лесные массивы. В ряде случае все это практически в одном месте. Поэтому после относительного быстрого занятия укрепленного мкр «Канал» последовал период постепенного многомесячного продвижения через разнообразные позиции противника. В каждом отдельном случае тактическую схему приходилось перестраивать на ходу.

Десантникам несколько раз удавались неожиданные рывки, в ходе которых они проникали вглубь обороны противника. Особенно это было важно на начальных этапах штурма, когда занимались высоты на флангах от города, а также осуществлялись затем прорывы через Немецкий лес на юге и за Калиновку к северу от города. Без такого рода фланговых прорывов было бы проблематично осуществлять штурмовые действия от мкр «Канал» в центральную часть города.

Именно такого рода отдельные позиции (в урочищах, на базе огнеупорных цехов и карьеров), а также квартал в центре города в основном составляли главную проблему. Остававшиеся незанятыми участки городской застройки в последние месяцы представляли из себя уже в основном частный сектор, но эти кварталы (имени Шевченко, «Северный») также вплотную примыкали к старым цехам и карьерам и местами уже практически смыкались с сельской местностью по направлению к Константиновке (на западном и юго-западном участках) и на Краматорск (на северном и северо-западном направлениях). Бои на этих участках, особенно на константиновском направлении несколько месяцев назад уже почти полностью сместились в пригородную зону (Ступочки – Предтечино), но старая административная граница города все еще не была целиком достигнута, что и мешало объявить об освобождении Часов Яра.

Группировка противника, изначально превышавшая две бригады, наращивалась в ходе боев и на пике достигала четырех-пяти бригад.

Кроме того, на первом этапе ВСУ имели полную свободу маневрирования, ротации и снабжения от Константиновки, Дружковки и Краматорска. Эта ситуация изменилась только в последние месяцы, в том числе и с выходом за переделы Часов Яра в западном направлении через населенные пункты Ступочки и Предтечино.

Сейчас противнику потребуется время на то, чтобы полностью перестроить логистические пути на этом направлении. Константиновка постепенно оказывается в полукольце, а оперативная глубина после освобождения Часов Яра смещается теперь на запад и северо-запад вплоть до Дружковки. Теперь речь будет идти уже о формировании полноценного краматорско-славянского направления и переформатировании сил южной группировки на северо-запад.

Темпы продвижения ВС России в последние недели резко увеличились, речь идет уже о выходе на окраины Константиновки, а на западном направлении поступают данные о фактическом закреплении первых ДРГ ВС РФ в центральной части Покровска (Красноармейска). На южнодонецком направлении после занятия Темировки начинается сворачиваться фронт противника до Гуляйполя. Активировано и запорожское направление, которое в Киеве почему-то считают основным.

Все это в целом означает, что уже в самое ближайшее время конфигурация линии боевого соприкосновения изменится настолько, что старые логистические цепочки прекратят свое существование, а противнику придется выбирать новые позиции. И большой вопрос, хватит ли у него на это сил, средств и времени.