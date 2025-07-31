Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.0 комментариев
Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
Российская разведка использовала радиоигру и ложные цели для обмана украинских войск в ходе операции в Часовом Яре, что позволило продвинуться вперед, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.
По его словам, российская военная разведка провела радиоигру с Вооруженными силами Украины при освобождении Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.
Киселев добавил, что были созданы ложные цели, по которым украинские войска наносили удары, что помогло вытянуть противника и сыграло ключевую роль в операции.
Киселев подчеркнул, что командование российских подразделений организовало систематическую радиоигру, а разведка работала как с воздуха, так и на земле. Эксперт отметил: «Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль».
По словам Киселева, продвижение российских войск в этом районе является масштабным, в операции задействованы подразделения ВДВ. Российские операторы беспилотников обеспечили полный контроль в воздушном пространстве, что, по мнению эксперта, стало решающим фактором для успешного продвижения штурмовых групп и техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные организовали вывоз большей части жителей Часова Яра.
В городе Часов Яр была уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за всю историю спецоперации на Украине.