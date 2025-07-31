Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российская военная разведка провела радиоигру с Вооруженными силами Украины при освобождении Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.

Киселев добавил, что были созданы ложные цели, по которым украинские войска наносили удары, что помогло вытянуть противника и сыграло ключевую роль в операции.

Киселев подчеркнул, что командование российских подразделений организовало систематическую радиоигру, а разведка работала как с воздуха, так и на земле. Эксперт отметил: «Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль».

По словам Киселева, продвижение российских войск в этом районе является масштабным, в операции задействованы подразделения ВДВ. Российские операторы беспилотников обеспечили полный контроль в воздушном пространстве, что, по мнению эксперта, стало решающим фактором для успешного продвижения штурмовых групп и техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные организовали вывоз большей части жителей Часова Яра.

В городе Часов Яр была уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за всю историю спецоперации на Украине.