Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Чиновник из Эсватини восхитился красотой Москвы и дружелюбием россиян
Участник саммита из Эсватини рассказал о развеянных в Москве мифах о России
Представитель агентства по туризму королевства Эсватини Вуси Норман Дламини заявил, что поездка на саммит Россия – Африка развеяла созданные в соцсетях негативные мифы о стране.
Вуси Норман Дламини отметил разительный контраст между публикациями в интернете и реальной обстановкой, передает РИА «Новости».
«В соцсетях рисуют совершенно другую картину, но когда приезжаешь в Россию, Москву, понимаешь, что это совсем не то, что нам показывают. Красивый город, очень приветливые люди», – сказал Дламини.
По его словам, местные жители проявили отзывчивость и помогли найти нужный отель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о достижении практически всех задач саммита Россия – Африка.
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