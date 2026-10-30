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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера
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    Ремонт крейсера «Петр Великий» признали нецелесообразным
    Минобороны подтвердило гибель сапера при разминировании дороги в Алешки
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    Россия предупредила о диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Миллер предсказал Европе удвоение цен на газ
    Во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    30 октября 2026, 13:40 • Новости дня

    Глава Nvidia призвал ФРГ создать собственные модели искусственного интеллекта

    Handelsblatt: Глава Nvidia призвал Европу снизить зависимость от США в сфере ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии снизить зависимость от зарубежных технологий и создать собственные модели искусственного интеллекта.

    Германии необходимо разработать собственные нейросети или переобучить доступные открытые модели для снижения зависимости в области искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    «Вы просто могли бы скачать открытую модель, например Nemotron, и переобучить ее, используя немецкие знания. По моим оценкам, для этого потребуется десять человек, три месяца и 20 млн долларов», – заявил Хуанг.

    По его словам, Европе в целом также необходимо снизить зависимость от зарубежных технологий, в том числе американских. Предприниматель подчеркнул важность адаптации существующих нейросетей или создания новых с нуля, отметив недостаток одной модели на весь континент.

    В начале июня Еврокомиссия представила пакет мер для укрепления технологического суверенитета Евросоюза. Инициатива предусматривает поддержку европейских производителей микрочипов, облачных сервисов и компаний в сфере искусственного интеллекта. В ведомстве указали на сохранение значительной зависимости региона от иностранных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    В августе эксперты Oxford Economics спрогнозировали закрепление технологического лидерства США над Европой благодаря высоким темпам инвестиций в этой сфере.

    В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей во избежание внешней блокировки передовых алгоритмов.

    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас стала одним из худших назначений в истории ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине, считает обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин.

    Отсутствие Каллас на переговорах с Россией по Украине делает ее одним из самых неудачных кадровых назначений за всю историю Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Бутылина.

    «Каллас, вероятно, можно считать одним из самых неудачных кадровых назначений в истории ЕС», – написал колумнист.

    Журналист отметил, что Каллас не принимала участия в недавнем разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Дипломат также не получила приглашения на встречи в Петербурге и Осло, где присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, и, как ожидается, пропустит ноябрьские консультации по Украине в Абу-Даби.

    По информации издания, даже если Брюссель получит место за столом переговоров, делегацию чиновников возглавит не Каллас, а Бьерн Зайберт – руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор статьи подчеркнул, что ястребиная позиция дипломата по отношению к Москве, а также ее постоянная критика Китая и Дональда Трампа ведут к неуклонному снижению геополитической значимости Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил о неизбежности будущих переговоров Москвы с представителями Евросоюза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил участие европейской стороны в трехстороннем диалоге по Украине из-за провокационной позиции Брюсселя.

    Во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас указала на необходимость продолжать поддержку Киева в преддверии суровой зимы.

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Каллас отказалась покинуть дискуссию в Монреале по просьбе модератора

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреале отказалась завершить беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд вопреки попыткам модератора Фредерика Мерана закончить дискуссию.

    Курьезный эпизод произошел на мероприятии в Монреальском университете с участием Каллас и Ананд, где политолог Меран, модерировавший беседу, попытался завершить дискуссию, сославшись на плотный график гостей, передает РИА «Новости».

    «Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут», – заявил Меран по прошествии 40 минут разговора.

    В ответ на эти слова Каллас вскинула брови, удивленно посмотрела в зал и воскликнула: «Нет!», - после чего под смех аудитории модератор предложил еще более строгие временные рамки и сообщил, что участникам якобы нужно уйти немедленно, сделав акцент на последних словах.

    После повторного намека Мерана выражение лица Каллас стало еще более удивленным, она обернулась к Ананд, которая также была в недоумении, и, разводя руками, произнесла: «Мы не знаем…», одновременно разглядывая наручные часы. Однако канадский министр заметила таймер на столе и заявила, что на нем видно еще 20 минут, после чего модератор отказался от попыток завершить мероприятие и предложил аудитории задать вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС в Монреале.

    Обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин заявил, что Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине.

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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    30 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте

    Маск заявил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ

    Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Будущие агенты суперинтеллекта могут использовать криптовалютные схемы для самостоятельного заработка, а не для помощи человеку, заявил американский предприниматель Илон Маск на фоне инцидента с биржей Binance.

    «В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», – написал предприниматель в социальной сети.

    Так он прокомментировал пост пользователя о действиях хакера, который, предположительно, использовал замороженные USDT в качестве залога для получения займа в ETH, не подпадающих под ограничения, передает ТАСС.

    Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Как сообщило руководство платформы, потери Binance в результате «инцидента с безопасностью» могли составить 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance оценила ущерб от взлома ноутбука своего инженера примерно в 6,3 млрд долларов.

    В этот же день основатель площадки Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.

    После сообщений о проблемах с безопасностью Binance стоимость биткоина снизилась более чем на 4% и опустилась ниже 77 тыс. долларов.

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    30 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим источником доходов для SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американский разработчик искусственного интеллекта компания Anthropic стала крупнейшим клиентом корпорации SpaceX Илона Маска, обойдя по объему выплат правительство США, сообщает Bloomberg.

    Выручка от контрактов с создателем нейросетей составила более 34,5% доходов SpaceX в третьем квартале текущего года, передает Bloomberg.

    В официальных документах SpaceX разработчик указан как «Клиент Б». Компания перевела больше средств, чем федеральное правительство США, которое ранее было крупнейшим заказчиком аэрокосмического предприятия. Отношения между компаниями строятся на предоставлении вычислительных мощностей ИИ-подразделения SpaceX под названием Super Intelligence, расположенных в дата-центрах в Мемфисе.

    Anthropic согласилась потратить в рамках контрактов до 120,5 млрд долларов до 2029 года. Выплаты составят около 3,1 млрд долларов в месяц начиная с декабря, однако ИИ-лаборатория может расторгнуть соглашения, уведомив об этом за 90 дней после января 2027 года. Зависимость от контрактов на вычисления демонстрирует изменения в структуре доходов SpaceX после покупки ИИ-стартапа xAI, отмечает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник SpaceX заключила соглашение на 40 млрд долларов для финансирования закупок графических процессоров.

    На прошлой неделе SpaceX сообщила о росте квартальной выручки до 14,6 млрд долларов.

    Разработчик моделей искусственного интеллекта Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

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    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

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    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

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    29 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Литвы объявил о введении всеобщего призыва в армию с 2032 года

    Науседа: Литва введет всеобщий призыв в армию с 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Госсовет обороны Литвы введет всеобщий призыв на срочную службу с 2032 года. Об этом сообщил журналистам сам глава государства Гитанас Науседа, передает ТАСС.

    «Решено перейти на всеобщий призыв с 2032 года», – заявил он. По словам президента Литвы, планируется ежегодно призывать около 7,5 тыс. военнообязанных. Глава государства добавил, что девушки также смогут проходить службу, но исключительно на добровольной основе.

    В 2026 году к срочной службе будут привлечены более 5 тыс. человек, которых компьютерная программа отберет случайным образом. Увеличение числа призывников до 2032 года ограничено из-за недостатка инфраструктуры и квалифицированных инструкторов, однако власти намерены устранить этот дефицит в ближайшие годы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Сейме Литвы предложили ввести всеобщий призыв в армию с 2030 года.

    В начале месяца власти Литвы ограничили получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины.

    В прошлом месяце Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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