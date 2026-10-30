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Глава Nvidia призвал ФРГ создать собственные модели искусственного интеллекта
Handelsblatt: Глава Nvidia призвал Европу снизить зависимость от США в сфере ИИ
Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии снизить зависимость от зарубежных технологий и создать собственные модели искусственного интеллекта.
Германии необходимо разработать собственные нейросети или переобучить доступные открытые модели для снижения зависимости в области искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
«Вы просто могли бы скачать открытую модель, например Nemotron, и переобучить ее, используя немецкие знания. По моим оценкам, для этого потребуется десять человек, три месяца и 20 млн долларов», – заявил Хуанг.
По его словам, Европе в целом также необходимо снизить зависимость от зарубежных технологий, в том числе американских. Предприниматель подчеркнул важность адаптации существующих нейросетей или создания новых с нуля, отметив недостаток одной модели на весь континент.
В начале июня Еврокомиссия представила пакет мер для укрепления технологического суверенитета Евросоюза. Инициатива предусматривает поддержку европейских производителей микрочипов, облачных сервисов и компаний в сфере искусственного интеллекта. В ведомстве указали на сохранение значительной зависимости региона от иностранных поставщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.
В августе эксперты Oxford Economics спрогнозировали закрепление технологического лидерства США над Европой благодаря высоким темпам инвестиций в этой сфере.
В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей во избежание внешней блокировки передовых алгоритмов.