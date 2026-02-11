Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров заявил о готовности России к соглашениям по регулированию ИИ
Россия выразила готовность обсудить с другими странами создание международных правил для регулирования искусственного интеллекта на фоне принятия ООН Конвенции против киберпреступности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия заинтересована в достижении договоренностей с международными партнерами по вопросам регулирования искусственного интеллекта, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.
Министр напомнил, что в октябре прошлого года в Ханое была подписана Конвенция ООН против киберпреступности. Этот документ стал первым универсальным международным договором в сфере информационной безопасности, созданным по инициативе России.
Лавров подчеркнул, что Москва стремится выйти на аналогичные соглашения и по регулированию искусственного интеллекта. По его словам, этому вопросу уделяется особое внимание как внутри страны, так и на глобальном уровне, и президент России Владимир Путин неоднократно поднимал эту тему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности. Президент России Владимир Путин назвал подписание этой конвенции историческим событием.