Лавров заявил о готовности России к соглашениям по регулированию ИИ

Tекст: Ольга Иванова

Россия заинтересована в достижении договоренностей с международными партнерами по вопросам регулирования искусственного интеллекта, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

Министр напомнил, что в октябре прошлого года в Ханое была подписана Конвенция ООН против киберпреступности. Этот документ стал первым универсальным международным договором в сфере информационной безопасности, созданным по инициативе России.

Лавров подчеркнул, что Москва стремится выйти на аналогичные соглашения и по регулированию искусственного интеллекта. По его словам, этому вопросу уделяется особое внимание как внутри страны, так и на глобальном уровне, и президент России Владимир Путин неоднократно поднимал эту тему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности. Президент России Владимир Путин назвал подписание этой конвенции историческим событием.