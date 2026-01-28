Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
МИД сообщил о старте ратификации Конвенции ООН против киберпреступности
Россия начала процедуру ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, заявил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Дмитрий Букин.
По его словам, Россия начала процесс ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, передает РИА «Новости».
Букин заявил, что с вступлением документа в силу после 40 ратификаций правоохранительные органы государств-участников получат эффективный инструмент для борьбы с хакерами и онлайн-мошенниками. Он подчеркнул, что конвенция также предусматривает возможность обмена электронными доказательствами между странами.
В перспективе планируется расширение действия документа путем согласования дополнительного протокола. Подписание конвенции состоялось 25 октября в Ханое, а ее разработка велась Генеральной прокуратурой России при поддержке МИД и была принята ООН в декабре 2024 года. Ранее Россия призвала все государства-члены ООН присоединиться к конвенции и пройти процедуру ратификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МГИМО прошло обсуждение реализации Конвенции ООН против киберпреступности.
Президент России Владимир Путин назвал подписание этой конвенции историческим событием.
Глава государства поручил подписать Конвенцию ООН против киберпреступности.