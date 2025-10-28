  • Новость часаМинобороны заявило об уничтожении 15 украинских БПЛА над Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Маск начал войну энциклопедий в интернете
    Экономика, психология и юриспруденция попали под сокращение платных мест вузах
    Итальянцы выступили против расширения выпускающего БПЛА для Украины завода
    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть
    В Белоруссии назвали сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство
    Белоусов: Контакты по линии военных ведомств РФ и Сирии имеют большую перспективу
    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях
    Обнародован прогноз Минсельхоза по урожаю картофеля
    Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о нападении на него
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    10 комментариев
    28 октября 2025, 20:44 • Новости дня

    В МГИМО обсудили реализацию Конвенции ООН против киберпреступности

    Tекст: Валерия Городецкая

    На IV Всероссийских академических слушаниях в МГИМО эксперты рассмотрели вопросы борьбы с транснациональной киберпреступностью и реализацию Конвенции ООН, направленной против этого вида преступлений.

    Участники подчеркнули, что соглашение станет краеугольным камнем формирования глобальных стандартов цифровой безопасности, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Россия выражает готовность быть партнером в международных расследованиях сложных киберинцидентов.

    «Подписание Ханойской Конвенции ООН – ключевой шаг к созданию всемирного безопасного цифрового пространства и результат многолетней работы российской стороны», – заявила член СПЧ, профессор МГИМО Элина Сидоренко. По ее словам, инициативы помогут выработать единые международные правила поведения онлайн.

    Сидоренко отметила, что документ станет стартом глобального диалога, который усилится после ратификации конвенции. Она подчеркнула, что это начало большой совместной работы, а некоторые страны присоединятся позже.

    Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что конвенция укрепляет нацбезопасность и создает механизм получения электронных доказательств, что важно при блокировках традиционных каналов взаимодействия. Он подчеркнул готовность России быть ключевым партнером в расследованиях и инициировал создание рабочей группы по имплементации документа при СПЧ.

    Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что Россия наращивает усилия по борьбе с киберугрозами и создает эффективные инструменты защиты. Среди рисков названы кибератаки на критическую инфраструктуру, использование ИТ для экстремистских целей.

    Заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что международное сотрудничество помогает раскрывать деятельность транснациональных преступных групп, а руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления Следственного комитета России Станислав Васильев отметил важную роль цифровых технологий в деле раскрытия тяжких преступлений, в том числе мошенничеств и преступлений с криптовалютами.

    28 октября 2025, 10:06 • Новости дня
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов, при этом процесс разблокировки продолжается и остается крайне сложным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

    Половина активов российских инвесторов, ранее замороженных за рубежом, уже была разблокирована, передает ТАСС. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

    По словам Набиуллиной, совместно с правительством была проведена большая работа для восстановления прав частных инвесторов.

    «Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас», – отметила она.

    Глава Банка России подчеркнула, что процесс разблокировки активов продолжается.

    Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    В Кремле заявили, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    Комментарии (33)
    28 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»

    Лавров рассказал о тишине после испытаний ракеты «Буревестник»

    Лавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальная реакция иностранных государств на недавние испытания российской ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам не поступала, несмотря на повышенное внимание к событию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Российская сторона не получала официальной реакции на недавно проведенные испытания ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Министр сообщил: «По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», что стало предупреждением для Британии.

    Американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис прокомментировал новость об успешном испытании российской крылатой ракеты.

    The New York Times отметило, что результат испытания новой ракеты стал сигналом для стран Запада.

    Комментарии (16)
    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Комментарии (2)
    28 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    Сервис Маска «Грокипедия» раскрыл исторические предпосылки начала СВО

    Сервис Маска «Грокипедия» раскрыла исторические предпосылки начала СВО

    Сервис Маска «Грокипедия» раскрыл исторические предпосылки начала СВО
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект-сервис «Грокипедия» (Grokipedia), созданный компанией xAI Илона Маска, отличается от «Википедии» тем, что освещает исторические предпосылки начала спецоперации на Украине, а также не умалчивает о военных преступлениях со стороны ВСУ.

    Сервис «Грокипедия», разработанный ИИ-компанией xAI Илона Маска, по-иному преподносит материалы о начале спецоперации на Украине, чем широко известная онлайн-энциклопедия «Википедия», передает РИА «Новости».

    Для описания событий редакторы сервиса учитывают глубокий исторический контекст и подробно раскрывают предпосылки конфликта на Украине.

    Так, материал «Грокипедии» о спецоперации начинается с анализа исторических истоков русских и украинцев, упоминая Киевскую Русь и меняющихся владельцев этих территорий за века. При описании событий 2014 года сервис отмечает, что большинство населения Крыма – этнические русские. Причины конфликта поясняются в том числе через провал Минских соглашений, где, как сообщается, «нарушения были с обеих сторон».

    В обобщающем блоке рассказывается о расширении НАТО на восток. В материале приведены слова Владимира Путина, который на Мюнхенской конференции в 2007 году «прямо предупредил, что расширение НАТО игнорирует интересы России». При освещении событий после начала спецоперации в сервисе уделено внимание преступлениям украинских военных – представлена информация об использовании «живого щита», атаках на мирных граждан и обращении с военнопленными, также упоминается принудительная мобилизация в ВСУ.

    В конце сентября Илон Маск заявил о намерении переписать «Википедию», включив в альтернативную энциклопедию медиаисточники, которые сервис «Википедии» игнорирует. Маск считает, что новая энциклопедия станет улучшенной версией и будет размещена в открытом доступе.

    В интернете появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, которые создала нейросеть компании Илона Маска. Новый ресурс обещает избавить контент от «пропаганды» в отличие от «Википедии».

    Комментарии (12)
    27 октября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»

    Reuters: Норвежская разведка заявила о запуске «Буревестника» с Новой Земли

    Tекст: Вера Басилая

    В норвежской разведке заявили, что Россия протестировала межконтинентальную ракету с ядерной установкой на Центральном полигоне архипелага Новая Земля, сообщает Reuters.

    Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на архипелаге Новая Земля, сообщил Reuters глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, передает РБК.

    По данным разведки, испытания прошли 21 октября на Центральном полигоне архипелага, который исторически использовался для ядерных тестов СССР.

    «Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», – заявил Стенсенес.

    Архипелаг Новая Земля в Архангельской области стал местом свыше ста ядерных испытаний, на его долю пришлось 94% мощности всех ядерных взрывов СССР. Там же в 1961 году была испытана «Царь-бомба» – самая мощная в истории ядерная авиабомба с зарядом примерно 58 мегатонн. С момента распада СССР Россия подобных испытаний больше не проводила.

    В МИД России заявили, что ракетные испытания «Буревестника» были проведены с учетом всех международных соглашений.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    Комментарии (2)
    28 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит воинский контингент для развертывания на Украине, который будет насчитывать до 2 тыс. солдат и офицеров, чтобы оказать поддержку киевскому режиму, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает о военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю как полководец, следует из сообщения на сайте СВР.

    В СВР заявили, что после неудач во внутренней политике и неспособности справиться с социально-экономическим кризисом, Макрон надеется приобрести новую репутацию военного лидера.

    По информации СВР, Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно набранные из граждан стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в польских районах, граничащих с Украиной, где проходят интенсивную боевую подготовку, получают оружие и технику. По данным разведки, их переброска в центральные области Украины ожидается в ближайшее время.

    Во Франции, отмечают в СВР, уже ведется развертывание дополнительных койко-мест в госпиталях, а медперсонал проходит полевую подготовку для работы с ранеными солдатами. В случае огласки предстоящей интервенции, Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.

    В СВР заявили, что Макрон повторяет ошибки исторических деятелей, таких как Наполеон и шведский король Карл XII, которые потерпели поражение в России, опираясь на помощь украинских гетманов.

    Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французские военные готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.

    МИД России отметил неприемлемость размещения на Украине контингента НАТО и предупредил о риске непредсказуемых последствий.

    Комментарии (19)
    27 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В связи с введением санкций «Лукойл» начал рассмотрение заявок на покупку своих зарубежных активов, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса.

    О планах по продаже международных активов сообщила компания «Лукойл» в заявлении, передает ТАСС. Причиной такого решения стало введение рядом стран ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий.

    В компании уточнили: «ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато».

    Отмечается, что процесс продажи будет происходить в рамках лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для свертывания международной деятельности группы. Компания допускает возможность обращения за продлением срока действия лицензии, если возникнет потребность обеспечить бесперебойное функционирование иностранных активов.

    В настоящее время «Лукойл» уже начал принимать заявки от потенциальных покупателей на приобретение зарубежных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные эксперты отмечали, что введение ограничений почти не повлияло на экспорт российской нефти. Власти США подготовили новый пакет санкций, который может коснуться банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    После введения санкций США против компании «Лукойл» руководство рассматривает возможность передачи всех акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.


    Комментарии (23)
    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    Комментарии (13)
    28 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Шойгу назвал долю преодолевающих ПВО беспилотников ВСУ

    Шойгу сообщил, что менее процента украинских беспилотников достигли целей в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что почти все украинские дроны, атакующие объекты на российской территории, не достигают поставленных целей.

    Украинские беспилотники, нанимаемые для атак по территории России, достигают своих целей в менее чем одном проценте случаев, передает ТАСС.

    Сергей Шойгу сообщил: «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% – это тоже достижение [целей]». Такое заявление он сделал журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических угроз в условиях специальной военной операции.

    Секретарь Совбеза России отметил, что все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты своих объектов. К ним относятся инженерные меры и создание мобильных огневых групп, которые занимаются нейтрализацией летательных аппаратов.

    В том же выступлении Сергей Шойгу заявил об увеличении количества случаев вербовки Украиной людей для совершения диверсий на территории России. Он подчеркнул: «Угрозы действительно возрастают. Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях беспилотных летательных аппаратов [Украины против РФ]». Также секретарь Совбеза России подчеркнул, что усиливается привлечение граждан для диверсионных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны перехватило и уничтожило 17 украинских беспилотников самолетного типа в ночь с 27 на 28 октября.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом дроне ВСУ, который пытался подлететь к городу.

    Комментарии (17)
    28 октября 2025, 07:03 • Новости дня
    МС-21 с новыми двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    МС-21 с новыми двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский авиалайнер МС-21 успешно приземлился в Иркутске после тестовых испытаний новых двигателей и бортовых систем, сообщил Минпромторг РФ.

    Самолет МС-21 совершил удачную посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода, передает РИА «Новости». В ходе полета проверялись работоспособность новых российских систем и двигателей ПД-14, которыми оснащен обновленный лайнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг во вторник продемонстрировал первый полет импортозамещенного самолета МС-21. Это воздушное судно стало вторым импортозамещенным образцом МС-21, которое поднялось в небо.

    Комментарии (28)
    28 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщил концертный директор Илья Новиков.

    Дата и время прощания с актером будут объявлены дополнительно, передает ТАСС.

    Попов известен ролями в сериале «Полицейский с Рублевки», фильмах «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Папу маме заверни» и других.

    В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    Комментарии (10)
    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    Комментарии (10)
    28 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте постановления пленума Верховного суда России предлагается заменить термин «женщины-военнослужащие» на «военнослужащие женского пола».

    Этот пункт проекта поясняет порядок прохождения службы беременными женщинами, а также женщинами, имеющими малолетних детей, передает РИА «Новости».

    «Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», – говорится в проекте.

    Это первый пленум Верховного суда России, который проходит под председательством Игоря Краснова.

    Напомним, в сентябре Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

    Комментарии (19)
    28 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаж Орбан газете Politico.

    По его словам, Венгрия пытается создать новый альянс с Чехией и Словакией внутри Евросоюза по вопросу политики в отношении Украины, передает ТАСС.

    Балаж Орбан подчеркнул, что позиция этой «тройки» будет носить скептический характер относительно Украины.

    Советник заявил: «Я думаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным». Он напомнил, что похожее объединение стран Центральной Европы уже показало свою эффективность во время миграционного кризиса, когда, по его словам, стало возможным успешно противостоять происходящему.

    По оценке Politico, формирование такого альянса может значительно осложнить любые попытки Евросоюза принять решения о предоставлении финансовой или военной помощи Киеву. В частности, это касается и вопроса экспроприации Еврокомиссией российских суверенных активов, замороженных на площадке Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась способствовать ускорению вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза обсуждать будущее Украины напрямую с Россией. Орбан также заявил о неэффективности санкций против российской нефти.

    Комментарии (12)
    28 октября 2025, 10:04 • Новости дня
    Водителям с номерами без флага России пригрозили штрафами
    Водителям с номерами без флага России пригрозили штрафами
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автолюбители с выданными в 2025 году номерами без изображения российского флага рискуют получить штраф в размере 500 рублей.

    С 1 января 2025 года вступили в силу новые требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Все новые номера, выданные с этого момента, должны содержать изображение российского триколора в правом нижнем углу, передает ТАСС.

    В случае отсутствия флага на регистрационном номере водителя могут привлечь к ответственности по части первой статьи 12.2 КоАП России.

    Размер штрафа составляет 500 рублей, возможна также замена наказания на предупреждение. Езда без флага на номере приравнивается к эксплуатации автомобиля с нестандартными регистрационными знаками.

    При этом требование не затрагивает владельцев машин, которые зарегистрировали свои автомобили до наступления 2025 года. Если номерные знаки были выданы ранее и соответствовали старому стандарту, водители не будут наказаны за их использование.

    В августе почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский сообщал, что размер госпошлины за оформление водительских удостоверений и других документов на транспорт повысится с началом сентября.

    В июне в Госдуме предложили штрафовать водителей автомобилей и мотоциклов за превышение уровня шума на 5 тыс. рублей.

    Комментарии (13)
    28 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    В Британии представили сценарий ядерного удара по Лондону

    Daily Express оценила потери от удара «Тополя» по Лондону

    В Британии представили сценарий ядерного удара по Лондону
    @ IMAGO/Zoonar.com/Vasile Jechiu/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможный удар межконтинентальной баллистической ракетой по типу российского «Тополя» по Лондону может привести к потере до 1 млн человек и масштабным разрушениям на десятки километров вокруг, пишет британское издание Daily Express (DE).

    Гипотетический ядерный удар по Лондону приведет к массовым человеческим жертвам и разрушениям, сообщает Lenta.ru.

    Издание Daily Express пишет, что если Россия нанесет удар баллистической ракетой «Тополь» или «Тополь-М», потери в столице могут достигнуть 1 млн человек.

    Авторы публикации напоминают, что на авиабазе в графстве Саффолк уже разместят американское ядерное оружие. По их словам, это поставит Британию на передовую возможного военного противостояния между Россией и США. Территория страны останется одной из вероятных целей ядерного удара.

    По данным «Движения за ядерное разоружение», в случае попадания боеголовки в центр города взрыв вызовет температуру до 1 млн градусов Цельсия. Ожоги и различные травмы могут получить жители районов даже в 11 километрах от эпицентра. Как уточнили авторы отчета, огненная буря после удара поглотит кислород, а система здравоохранения страны не сможет справиться с огромным числом пострадавших в радиусе до 17 километров от взрыва.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», что стало предупреждением для Британии.

    Американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис прокомментировал новость об успешном испытании российской крылатой ракеты.

    The New York Times отметило, что результат испытания новой ракеты стал сигналом для стран Запада.

    Комментарии (11)
    Главное
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    Эксперт: Окруженные в Красноармейске части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского
    СБУ предъявила новые обвинения Киркорову
    Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе
    Apple стала третьей компанией мира с капитализацией выше четырех трлн долларов
    Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Карасева
    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»

    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации