Курс доллара на торгах поднялся выше 82 рублей

Доллар на межбанковском рынке превысил 82 рубля впервые с 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Данные торгов свидетельствуют, что стоимость денежной единицы США поднялась выше 82 рублей впервые с 31 декабря 2025 года, передает ТАСС.

По состоянию на 11.49 по Москве курс доллара вырос на 0,73%, достигнув показателя в 82,08 рубля. К 11.54 котировки находились на отметке 81,74 рубля, прибавив 0,31%.

Европейская валюта в это же время демонстрировала аналогичную тенденцию к росту. Курс евро на межбанковском рынке увеличился на 0,44% и составил 94,1467 рубля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 77 рублей.