Полиция Берлина задержала более 40 человек в День Победы

Полиция Берлина задержала 43 человека на мероприятиях в День Победы

Tекст: Антон Антонов

«Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Силовики зафиксировали 25 нарушений запрета на ношение российской, советской и белорусской символики возле военных мемориалов. Также пресечен один незаконный запуск беспилотника.

Кроме того, поступило 13 заявлений об оскорблениях, сопротивлении представителям власти и нанесении телесных повреждений. В ведомстве добавили, что в целом памятные дни прошли мирно и без серьезных происшествий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина ввели строгие ограничения на использование советской символики 8 и 9 мая. Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны разрешить демонстрацию флагов Победы. В День Победы полиция задержала супружескую пару из-за конфликта у мемориала в Трептов-парке.