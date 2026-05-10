Неизвестный снаряд поразил грузовое судно у берегов Катара

UKMTO сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно около Дохи

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с грузовым кораблем произошел 10 мая недалеко от катарской столицы Дохи, передает РИА «Новости».

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), после удара на борту вспыхнул небольшой пожар, который экипажу удалось оперативно потушить.

«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте к северо-востоку от Дохи. От судна поступило сообщение о попадании в него неизвестного снаряда... Жертв нет», – отмечается в официальном заявлении на сайте британского ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Катара.

В конце марта из-за удара по другому судну в районе Дубая вспыхнул пожар.

В середине марта у восточного побережья ОАЭ коммерческий танкер получил незначительные повреждения от неопознанного боеприпаса.