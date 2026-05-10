Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Валтонен попала в неловкую ситуацию во время интервью немецкому телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». Она заявила, что украинская армия якобы является самой боеспособной среди европейских, не упомянув о бундесвере.

Ведущий передачи удивился такому заявлению и напрямую спросил министра, почему она не назвала Германию. В ответ Валтонен замялась и попыталась аргументировать свою позицию, отметив, что, по ее мнению, у украинской армии сейчас «самые сильные козыри даже в американском понимании».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финского МИД Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

Ранее министр допустила возможность отправки западных войск на Украину.

При этом немецкий Бундесвер столкнулся с нехваткой личного состава в Литве.