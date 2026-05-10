Названы крупнейшие страны-поставщики яблок в Россию

Азербайджан и Китай стали крупнейшими экспортерами яблок на российский рынок

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно открытому анализу, эти две страны экспортировали яблок на сумму 60 млн и 50 млн долларов соответственно, передает РИА «Новости».

В первую пятерку крупнейших экспортеров также вошли Сербия с поставками на 41,8 млн долларов, Молдавия – на 36,8 млн долларов и ЮАР – на 26,9 млн долларов. Россия дополнительно закупает значительные объемы яблок у Грузии, где сумма импорта составила 12,9 млн долларов. Поставки из Казахстана и Турции оказались примерно на одном уровне – 7,6 млн и 7,2 млн долларов соответственно.

В десятку главных поставщиков яблок на российский рынок вошли также Чили (6,2 млн долларов) и Аргентина (4,6 млн долларов). Далее по объему экспорта расположились Литва с суммой 1,7 млн долларов, Бразилия – 1,2 млн долларов, Нидерланды – 719,5 тыс. долларов, Киргизия – 661,3 тыс. долларов и Южная Корея – 127 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Афганистан впервые поставил на российский рынок партию яблок и гранатов. Перед этим представители движения «Талибан» отправили в Россию 50 тонн яблок местного производства.

Летом 2024 Москва и Пхеньян договорились о начале импорта этих фруктов из КНДР.