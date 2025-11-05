  • Новость часаКрупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    Путин раскрыл характеристики «Буревестника» и «Посейдона»
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС
    Путин сообщил о присутствии судна НАТО в районе испытаний «Буревестника»
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    Минфин США разрешил сделки с самолетами, связанными с Лукашенко
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    5 ноября 2025, 00:25

    Афганистан направил в Россию 50 т яблок

    Tекст: Катерина Туманова

    Местные представители движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в южной провинции Кандагар сообщили, что во вторник в Россию было экспортировано 50 т яблок местного производства.

    Мохаммад Ханиф Хакмаль, представитель подконтрольного талибам Управления сельского хозяйства и животноводства в Кандагаре, сообщил, что яблоки были отправлены в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в провинции Герат после упаковки в соответствии с международными стандартами при поддержке частной компании, пишет портал Kabul Tribune (KT).

    По словам официальных лиц, в соответствии с действующим соглашением, в ближайшие недели из Кандагара в Россию будет экспортировано в общей сложности 1 тыс. т яблок.

    Этот экспорт знаменует собой еще один шаг в нарастающем сотрудничестве по торговле сельскохозяйственной продукцией Афганистана после недавней поставки 250 т гранатов из Кандагара в Россию, сказано в заметке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан расширил ассортимент поставок в Россию, включая газированные и энергетические напитки, а также казаны для плова, наряду с традиционными товарами, такими как сухофрукты, специи и драгоценные камни.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    4 ноября 2025, 01:40
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    4 ноября 2025, 06:16
    Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве, находясь под влиянием телефонных мошенников и не осознавая значения своих действий, сказано в тексте решения суда по иску артистки о возврате жилья.

    В судебном документе указано, что Долина сочла заключенные договоры недействительными, так как подписала их под влиянием заблуждения, передает  ТАСС.

    «Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», – отмечается в решении суда.

    Долина продала квартиру стоимостью почти 112 млн рублей матери-одиночке 34-летней Полине Лурье, действуя под влиянием телефонных мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована, сообщил знакомый с делом источник агентства.

    Согласно Гражданскому кодексу России, сделка может быть признана судом недействительной, если заключается гражданином, который в момент ее совершения не осознавал значения своих поступков или не мог руководить ними.

    При этом потерпевшая сторона обязана возместить убытки другой стороне, если та не знала о заблуждении, однако данных о возмещении ущерба со стороны Долиной в деле не содержится.

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило  расследование дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье  расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    4 ноября 2025, 16:45
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 18:08
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    Экономист Лизан: Пересмотр таможенных правил увеличит товарооборот России и Китая

    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    4 ноября 2025, 02:40
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут собирать с помощью искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Песков в сентябре сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. Как он уточнял в начале ноябре, подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом.


    4 ноября 2025, 07:10
    Стоматолог Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда
    @ Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Современная стоматология предлагает эффективные методы осветления эмали, однако выбор подходящего способа зависит от состояния зубов и противопоказаний, рассказал врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.

    По словам врача, различают кабинетное, домашнее и профессиональное отбеливание. В первом случае используется специальный гель и лампа под контролем врача после осмотра, учитывая противопоказания. Домашнее отбеливание предполагает индивидуальные каппы с низкой концентрацией перекиси и обеспечивает более плавный эффект без стресса для зубов.

    Часто комбинация профессиональной чистки и домашнего отбеливания, по словам Давидяна, дает наиболее естественный результат. Иногда бывает достаточно только чистки – удаляются налет, камень, пигменты, и натуральный цвет зубов становится ярче на один-два тона без применения отбеливающих составов, рассказал он в эфире радио Sputnik.

    Стоматолог подчеркнул, что существуют ситуации, когда отбеливание противопоказано: кариес, трещины на эмали, болезни десен, истонченная или чувствительная эмаль, период беременности или лактации. В подобных случаях Давидян советует отдавать приоритет здоровью зубов.

    Чтобы эффект процедуры сохранялся дольше, он рекомендует дважды в год делать профессиональную гигиену полости рта, использовать щетку, выбранную с помощью специалиста, мягкие пасты с низким индексом абразивности (RDA до 70), а после употребления красящих продуктов полоскать рот водой.

    Давидян подчеркивает: «Самый красивый цвет – естественный, гармоничный, тот, что подходит именно вам».

    Категорически не рекомендуется использовать народные способы отбеливания, такие как сода и лимон, отметил специалист. Сода механически повреждает эмаль, оставляя микротрещины, а кислота лимона вымывает минералы, что приводит к повышенной чувствительности, потемнению и разрушению эмали. После подобных попыток пациенты нередко обращаются к врачу уже с серьезными проблемами, резюмировал Давидян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоматолог Барсегян назвал основную причину  потери зубов во взрослом возрасте. Стоматолог Лабухин назвал продукты,  укрепляющие зубную эмаль. Стоматолог Назилина назвала влияющие на цвет эмали зубов продукты.

    4 ноября 2025, 04:58
    Дмитриев порадовался решению Мерца против «убийственной иммиграции»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил одобрение решением канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.

    «Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши посты об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и предпринимать какие-то действия. Надеюсь, он последует и другим советам», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Напомним, ранее в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у сирийских беженцев нет причин прятаться в Германии – война в Сирии кончилась, пора возвращаться домой и восстанавливать страну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    4 ноября 2025, 03:35
    Нарышкин указал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в связи с 80-летием атомной отрасли страны указал на мероприятии Росатома на два проекта, которые вызывают трепет и восторг во всем мире и о котором мир узнал не так давно.

    «Осознаем масштаб и значимость решаемых вами задач как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

    Кроме того, 31 октября, в Росатоме Нарышкин передал генеральному директору  Алексею Лихачеву рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил вероятность вручения государственных наград конструкторам «Буревестника». Шойгу заявил, что тем, кто не верил президенту России Владимиру Путину о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что создание ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» дало возможность испытать уникальный подводный аппарат «Посейдон».

    4 ноября 2025, 06:55
    ВСУ перебросили на Сумское направление обучавшиеся в Британии части

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока штурмовики и морпехи российской группировки войск «Север» продвигаются на правом фланге наступления, ВСУ перебрасывают разоренные в Харьковской области бригады солдат, обучавшихся в Британии.

    «В Сумскую область переброшен не до конца восстановивший боеспособность второй батальон 1004 отдельной бригады охраны и обслуживания (г. Киев). Военнослужащие бригады проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области», рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По их словам, в лесополосах на правом фланге наступления десантники и морпехи «Севера» продвинулись на 150 м, при этом комплексным огнем было сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Андреевки, Кондратовки и Варачино.

    «На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ОТРК группировки «Север» наносили удары по позициям ВСУ в районе Павловки», – отметили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» выдавливают противника из Волчанска и расширяют зону контроля на Хатненском участке фронта. В Волчанске на левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на 250 м, причем при продвижении были взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики «Севера» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 200 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись по лесополосам на 400 м.

    Ударами российской авиации и БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Двуречанском и Приколотном. Также «Герань-2» разгромила пункт временной дислокации резервов 3 отмбр ВСУ в районе поселения Зеленый Гай, которые, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжили  наступление в ряде районов на Харьковском и Сумском направлениях. При этом интенсивность боев на Сумском направлении стала снижаться из-за погоды.

    4 ноября 2025, 06:05
    В цеху водоочистки нефтехимического завода в Башкирии произошел взрыв

    Tекст: Катерина Туманова

    Частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии из-за взрыва, о чем сообщила администрация города в Telegram-канале.

    «Сегодня в результате взрыва в АО «СНХЗ» произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе  работало пять человек. По предварительным данным  никто не пострадал», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что все аварийные службы выехали  на место, причины взрыва устанавливаются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Челябинской области подтвердили гибель 13 сотрудников после взрыва на промышленном объекте в Копейске, который произошел в октябре. На предприятии «Авангард» в Башкирии произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и восемь получили травмы.

    4 ноября 2025, 01:55
    Полянский рассказал о «стадной блоковой дисциплине» западных дипломатов

    Tекст: Катерина Туманова

    После начала спецоперации изменилось не только отношение к российским и украинским дипломатам, сменились и дипломаты, появилось немало новых людей, которым прежние дипломатические нормы ни о чем не говорят, заявил на онлайн-брифинге первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты – приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания – стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать. Мы, естественно, знаем друг друга – в кулуарах можем друг другу и покивать. Но для них важно, чтобы свидетелей не было. Все боятся, что кто-то скажет, что они с российскими дипломатами где-то общались. У них в ЕС сейчас это очень большое преступление», – сказал он.

    При этом и к украинским дипломатам отношение поменялось. Полянский напомнил, что есть в дипломатической среде правило: не переносить отношения между странами на личные связи.

    «Человек, с которым ты общаешься, транслирует не свою личную позицию – это не его какая-то личная прихоть – то, что он говорит тебе неприятные вещи в микрофон. Это указания, которые он получил из центра. Поэтому я не могу сказать, что к украинским дипломатам такое же отношение, как к политикам. Это люди, которые служат своей стране, пытаясь сделать все, что они для нее могут», –  пояснил дипломат.

    Он сообщил, что после работы в ООН украинские дипломаты на родину редко возвращаются. По его словам, была статистика о том, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где угодно зацепиться, лишь не возвращаться на Украину. К тому же украинским дипломатам в основном сочувствуют.

    Полянский добавил, что в рабочей среде дипломаты стараются не персонифицировать и не переносить какие-то обиды на коллег из других стран, к тому же, он уверен, что после окончания украинского конфликта «мы с этими людьми сможем о чем-то и поговорить».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    4 ноября 2025, 07:17
    Глава Башкортостана сообщил об атаке БПЛА на промкомплекс Стерлитамака

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил в Telegram-канале об атаке БПЛА на промышленный комплекс в Стерлитамаке.

    «Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», – сообщил Хабиров.

    Напомним, ранее стало известно, что частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии из-за взрыва.

    4 ноября 2025, 05:45
    Американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U после облета Черного моря развернулся возле Сочи и направился обратно через европейские страны, говорят данные интернет-портала Flightradar24.

    Самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U вылетел с базы в британском Милденхолле, прошел воздушные пространства Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии по пути к Черному морю и, развернувшись вблизи Сочи, отправился в обратном направлении, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 3.55 мск, самолет пересек границу между Чехией и Германией, продолжая полет в западном направлении над немецкой территорией.

    По состоянию на 05.15 мск самолет находился около базы Милденхолл, уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ.

    4 ноября 2025, 07:58
    Астроном Борисов открыл новую комету gb00810

    Tекст: Катерина Туманова

    Астроном из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новую комету, у которой зафиксировали резкий рост яркости и необычные орбитальные параметры, сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

    Борисов обнаружил 16-ю в карьере комету. Объект был открыт 2 ноября в созвездии Девы и получил обозначение gb00810. Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий подтвердил, что, по сделанным снимкам, отчетливо видна кома, что однозначно указывает на кометную природу объекта, передает РИА «Новости».

    По словам Короткого, предварительно определены параметры орбиты – она параболическая с эксцентриситетом 0,997, большая полуось превышает 100 астрономических единиц, а наклон плоскости орбиты составляет 112,6 градуса, что делает ее практически перпендикулярной к плоскости орбит планет.

    Наблюдение выявило необычный всплеск яркости кометы за последние пять дней – она стала ярче сразу на шесть звездных величин, то есть в 250 раз, уточнил Короткий.

    Причины столь резкого роста яркости еще предстоит выяснить, объект сейчас движется к Солнцу. Геннадий Борисов сообщил, что отправил сообщение об открытии в Центр малых планет, где оно ожидает подтверждения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 19 октября самая яркая комета года стала видна на всей территории России. В течение первых дней ноября комета C/2025 A6 (Lemmon) потеряла около 30% своей яркости, и вскоре станет доступна только профессионалам.

    4 ноября 2025, 07:35
    Силы ПВО уничтожили над регионами России за ночь 85 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России в Telegram-канале сообщило о сбитых за ночь силами ПВО 85 дронах ВСУ над восемью регионами страны.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 ноября текущего года до 07.00 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили: 40 дронов уничтожены над Воронежской областью, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской.

    Еще шесть БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Липецкой, по два БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью и над Республикой Башкортостан. Один беспилотник сбит над территорией Саратовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа в понедельник, 3 ноября, сбили 26 дронов ВСУ над регионами России.


    4 ноября 2025, 05:33
    В Москве завершили расследование дела блогера Ефремова о спонсировании ФБК

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители закончили следствие по делу блогера и основателя сети магазинов Никиты Ефремова (внесен в России в перечень экстремистов), которого обвиняют в спонсировании признанного в России экстремистским и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

    Как сообщили в правоохранительных органах, материалы дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем дело передадут  по подсудности для дальнейшего рассмотрения по существу в один из столичных судов, сообщает ТАСС.

    «В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Ефремова, который в окончательной редакции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации)», – сообщили правоохранители.

    Партнеры Ефремова по бизнесу – студент магистратуры РАНХиГС Дмитрий Шапкин и студент магистратуры МГУ Никита Бабаян – были допрошены во время предварительного следствия, однако в отношении них уголовные дела возбуждать не стали. Шапкин и Бабаян проходят по этому уголовному делу в статусе свидетелей.

    Напомним, Ефремову предъявили обвинение в совершении шести эпизодов по статье 282.3 УК России (финансирование экстремистской деятельности). По данным следствия, предприниматель с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Московской области, ежемесячно переводил одну тысячу рублей на нужды запрещенной организации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Ефремова в Арбитражный суд Москвы поступил  иск от ООО «Джетленд» о взыскании 11 млн рублей. Все активы блогера Ефремова по делу о переводе денег ФБК арестовали.

