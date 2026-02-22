Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Балицкий сообщил о повторном отключении света в Запорожской области
В Запорожской области вновь произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий
Он в своем Telegram-канале заявил: «В Запорожской области произошло повторное отключение электроснабжения. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры».
По словам губернатора, специалисты продолжают восстановительные работы. Жителям области рекомендовано сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В воскресенье утром Балицкий сообщил, что после массированной атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области регион остался без электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет. ВСУ 21 февраля повторно атаковали школу в Запорожской области.