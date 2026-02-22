Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
ВМС Таиланда потопили малайзийский траулер, пытавшийся протаранить их патрульный катер
Патрульный катер военно-морских сил Таиланда открыл предупредительный огонь по малайзийскому малому рыболовному судну, которое попыталось протаранить катер после обнаружения им группы малайзийских траулеров, производивших незаконный лов рыбы в территориальных водах Таиланда; малайзийской судно затонуло, экипаж арестован, сообщил пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.
Патрульный катер военно-морских сил Таиланда потопил малайзийский траулер, который пытался протаранить катер после обнаружения группы малайзийских судов, занимавшихся незаконным ловом рыбы в таиландских территориальных водах, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря ВМС Таиланда контр-адмирала Пхарата Раттаначайяпхана, инцидент произошел 20 февраля 2026 года в восьми морских милях от острова Липе.
«Патрульный катер ВМС, высланный проверить информацию, был вынужден открыть предупредительный огонь, когда один из траулеров попытался его таранить», – сообщил адмирал. По его словам, капитан катера через громкую связь потребовал от рыбаков остановиться и приготовиться к досмотру, но большинство траулеров попытались быстро покинуть акваторию.
Один из траулеров пошел на опасное сближение, и в ответ экипаж катера открыл предупредительный огонь. В результате стрельбы один член экипажа траулера был ранен, двое других задержаны, а судно затонуло. Как выяснилось, все трое задержанных являются гражданами Таиланда, работавшими по контракту в Малайзии.
Раненого доставили в больницу провинции Сатун, а двое других были переданы полиции и арестованы по решению суда. ВМС Таиланда подчеркивают, что действия были направлены на защиту национальных интересов и борьбу с браконьерством в прибрежных водах.
