Путин подписал закон об отпуске для семей раненых бойцов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.

Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.

Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.