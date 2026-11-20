И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Лавров пообещал не оставить в беде русских и русскоязычных на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия в отличие от стран Запада сдержит свои обещания и защитит права русскоязычного населения на Украине.
Россия всегда выполняет свои обещания, в том числе касающиеся защиты прав русских и русскоязычных граждан на Украине, которых Москва никогда не оставит в беде, передает ТАСС слова Лаврова в интервью для проекта Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», приуроченного к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде, ни их язык, ни их культуру, ни их религию, Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться», – заявил глава МИД.
Лавров посоветовал западным политикам вспомнить слова начальника штаба Вооруженных сил Швеции Михаэля Классона о «неприятной привычке» русских выполнять обещанное и добавил, что Запад позорно обнулил свои подписи под соглашениями 2014 и 2015 годов, тогда как Москва осталась единственной верной взятым на себя обязательствам стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр Лавров заявил о выходе Русского мира за границы России. В среду он предрек провал попыткам Запада отменить русскую культуру. Во вторник Лавров назвал невозможным использование прав русскоязычного населения на Украине в качестве предмета для политического торга.