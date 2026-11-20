Tекст: Катерина Туманова

Россия всегда выполняет свои обещания, в том числе касающиеся защиты прав русских и русскоязычных граждан на Украине, которых Москва никогда не оставит в беде, передает ТАСС слова Лаврова в интервью для проекта Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», приуроченного к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде, ни их язык, ни их культуру, ни их религию, Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться», – заявил глава МИД.

Лавров посоветовал западным политикам вспомнить слова начальника штаба Вооруженных сил Швеции Михаэля Классона о «неприятной привычке» русских выполнять обещанное и добавил, что Запад позорно обнулил свои подписи под соглашениями 2014 и 2015 годов, тогда как Москва осталась единственной верной взятым на себя обязательствам стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр Лавров заявил о выходе Русского мира за границы России. В среду он предрек провал попыткам Запада отменить русскую культуру. Во вторник Лавров назвал невозможным использование прав русскоязычного населения на Украине в качестве предмета для политического торга.