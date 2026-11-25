Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Буданова решили оштрафовать за общение на русском языке у пыточной под Киевом
Главу офиса Зеленского Буданова решили оштрафовать за русский язык
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская заявила о намерении оштрафовать главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за общение на русском языке под Киевом.
Буданова оштрафуют за использование русского языка при общении с людьми у тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке, пишет РИА «Новости». «В среду вручение постановления. По постановлению наложен штраф в размере 3,4 тыс. гривен (75,4 доллара)», – заявила Ивановская в интервью украинскому изданию «Апостроф».
Отмечается, что глава офиса Зеленского неоднократно переходил на русский язык во время разговора с протестующими, которые собрались в Киевской области около подвала, где вооруженные люди удерживали узников. Кроме того, Буданов разговаривал по-русски с выведенным из подвала 14-летним подростком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца омбудсмен Елена Ивановская сообщила о планах наложить штраф на Кирилла Буданова* за публичное общение на русском языке.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ