Главу офиса Зеленского Буданова решили оштрафовать за русский язык

Tекст: Дарья Григоренко

Буданова оштрафуют за использование русского языка при общении с людьми у тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке, пишет РИА «Новости». «В среду вручение постановления. По постановлению наложен штраф в размере 3,4 тыс. гривен (75,4 доллара)», – заявила Ивановская в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Отмечается, что глава офиса Зеленского неоднократно переходил на русский язык во время разговора с протестующими, которые собрались в Киевской области около подвала, где вооруженные люди удерживали узников. Кроме того, Буданов разговаривал по-русски с выведенным из подвала 14-летним подростком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца омбудсмен Елена Ивановская сообщила о планах наложить штраф на Кирилла Буданова* за публичное общение на русском языке.