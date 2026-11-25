Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в хищении топлива генерала Малькова
Московский городской суд отказался перевести из СИЗО под домашний арест генерала МВД Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива.
Суд принял решение не переводить под домашний арест генерала МВД Сергея Малькова, который является фигурантом уголовного дела о хищении топлива, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Решение Мещанского суда об избрании Малькову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 февраля оставить без изменения», – зачитал судья свое решение.
Кроме того, под арестом был оставлен председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд признал законным перевод бывшего замглавы ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова из-под домашнего ареста в СИЗО.
В прошлом месяце суд ужесточил меру пресечения обвиняемому в хищении служебного моторного топлива генералу.
В сентябре Малькова перевели из следственного изолятора под домашний арест.