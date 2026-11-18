Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Гросси назвал профессионалом российского кандидата на пост замглавы МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал профессионалом российского специалиста Алексея Ферапонтова, рассматриваемого на должность заместителя главы агентства.
«Речь идет о профессионале, который является гражданином России», – заявил Гросси, комментируя возможное назначение Ферапонтова на пост заместителя гендиректора агентства.
Гросси охарактеризовал Ферапонтова как признанного эксперта в сфере ядерной и физической ядерной безопасности, передает РИА «Новости». По его словам, при назначениях МАГАТЭ исходит из технического опыта и профессиональных качеств кандидатов.
«Когда я кого-либо назначаю, я назначаю не страну. Я назначаю не политический курс. Мы назначаем человека… обладающего необходимыми компетенциями», – добавил Гросси в ответ на опасения Украины из-за возможных санкций против россиянина.
Гендиректор МАГАТЭ также подчеркнул, что делать геополитические выводы из данного назначения «просто неправильно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года российские власти дали положительную оценку Гросси на фоне его намерений претендовать на пост генсека ООН.
В сентябре 2025 года он объявил о планах баллотироваться на эту должность. В начале 2025 года СМИ сообщили о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину.