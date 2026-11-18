Tекст: Денис Тельманов

«Речь идет о профессионале, который является гражданином России», – заявил Гросси, комментируя возможное назначение Ферапонтова на пост заместителя гендиректора агентства.

Гросси охарактеризовал Ферапонтова как признанного эксперта в сфере ядерной и физической ядерной безопасности, передает РИА «Новости». По его словам, при назначениях МАГАТЭ исходит из технического опыта и профессиональных качеств кандидатов.

«Когда я кого-либо назначаю, я назначаю не страну. Я назначаю не политический курс. Мы назначаем человека… обладающего необходимыми компетенциями», – добавил Гросси в ответ на опасения Украины из-за возможных санкций против россиянина.

Гендиректор МАГАТЭ также подчеркнул, что делать геополитические выводы из данного назначения «просто неправильно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года российские власти дали положительную оценку Гросси на фоне его намерений претендовать на пост генсека ООН.

В сентябре 2025 года он объявил о планах баллотироваться на эту должность. В начале 2025 года СМИ сообщили о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину.