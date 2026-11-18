Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Пашинян заявил об отсутствии у Армении планов вступать в НАТО
Пашинян: Армения не ставит задачу вступить в НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не стремится к членству в Североатлантическом альянсе.
Армения не ставит перед собой задачу вступить в НАТО, заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, в декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Дублине была очень большая по объему ссылка на НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», – заявил Пашинян, отвечая на вопрос о причинах неприсоединения Армении к декларации саммита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность во вступлении республики в состав Европейского союза через 20 лет.
Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном позиций по вопросу вступления Армении в ЕС.
Пашинян заявил об осознании Ереваном невозможности одновременного участия страны в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе.