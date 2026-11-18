Пашинян: Армения не ставит задачу вступить в НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Армения не ставит перед собой задачу вступить в НАТО, заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, в декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Дублине была очень большая по объему ссылка на НАТО, передает РИА «Новости».

«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», – заявил Пашинян, отвечая на вопрос о причинах неприсоединения Армении к декларации саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность во вступлении республики в состав Европейского союза через 20 лет.

Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном позиций по вопросу вступления Армении в ЕС.

Пашинян заявил об осознании Ереваном невозможности одновременного участия страны в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе.