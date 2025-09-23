Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН

Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.
Гросси в интервью AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил, что считает ООН организацией, которая нуждается в обновлении и возвращении к выполнению своих ключевых задач по поддержанию мира, передает ТАСС.
Гросси подчеркнул, что считает свой опыт работы во главе МАГАТЭ важным преимуществом и заверил, что будет стремиться к диалогу с разными странами.
Мандат действующего генсека Антониу Гутерриша завершится 31 декабря 2026 года. Кандидат на пост генсека ООН будет предложен Советом Безопасности в том же году, а избранный руководитель приступит к работе с 1 января 2027 года.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности из-за его неэффективности.
Президент России Владимир Путин призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.