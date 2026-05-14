    14 мая 2026, 14:50 • В мире

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше.

    Франция продолжает попытки вернуть утраченное влияние в западноафриканской стране Мали. Помогают ей в этом деле украинские солдаты, пишет RTL. В частности, по словам представителя службы безопасности Пятой республики, выходцы из военной разведки ВСУ действуют совместно с туарегскими повстанцами.

    Данный материал интересен тем, что в нем впервые (хоть и опосредованно, через «анонимные» источники) озвучивается официальное подтверждение Парижем собственной причастности к борьбе с действующим в Мали правительством, которое во Франции называют «военной хунтой, поддерживаемой со стороны России».

    Почему же маленькое государство африканского региона Сахель стало столь яркой болевой точкой для Пятой республики? Все просто: именно с Мали началось увядание так называемой «франкофонной Африки». В 2014 году в стране вскипает вооруженный конфликт между исламистскими группировками и светским правительством. Для поддержки последнего Франция организовывает масштабную военную операцию «Бархан».

    Руководить ей выпало сразу двум президентам республики – начал ее Франсуа Олланд, а принял наследство – Эммануэль Макрон, который в период с 2017 по 2022 год (именно тогда операция завершилась) потратил на африканскую авантюру около 4,1 млрд евро. Результаты оставляли желать лучшего, да и поддерживаемое Парижем правительство пережило сразу два государственных переворота.

    После второй смены руководства власть в стране перешла к видному военному Ассими Гоита, который принял решение переориентироваться в вопросах безопасности на Москву, после чего влияние Парижа на Бамако заметно сократилось. Российские военные остаются в стране и по сей день, что крайне раздражает правительство Макрона.

    Отношения между Москвой и Бамако сложились весьма прагматичные: в прошлом году лидер Мали Гоита во время визита в столицу РФ оценил двустороннее сотрудничество как весьма «эффективное». При этом, будто бы в пику несостоявшемуся «партнеру» в лице Франции, он добавил, что диалог с Россией «свободен от демагогии и манипуляции».

    Вероятно, на прощание Гоита также отметил, что Мали не возражает против дальнейшего развития контактов в сфере безопасности. Мысль, безусловно, правильная – мириться с репутационными потерями Париж не намерен. Неслучайно еще в феврале Служба внешней разведки (СВР) предупреждала об активизации Францией плана по дестабилизации ситуации в странах Сахеля.

    Как сообщала СВР, основной упор Пятая республика намерена сделать на поддержку террористических структур, которые и станут их союзниками на континенте. И действительно: уже весной текущего года Мали подверглась атаке со стороны Фронта освобождения Азавада (ФОА) – движения туарегов (коренной берберской народности, борющейся за независимость своих территорий в Сахеле).

    Успешное наступление ФОА в начале текущего года стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ) – исламистской организацией, тесно связанной с «Аль-Каидой*» (признана в РФ террористической организацией). Впрочем, официальный Париж по понятным причинам не желает ассоциировать «борцов за свободу» с религиозными экстремистами.

    Здесь-то Францию и выручают приглашенные украинские специалисты. Как RTL уточнил представитель министерства обороны, представители Пятой республики с исламистами взаимодействовать отказываются, однако Париж не может нести ответственность за украинских участников Иностранного легиона, покинувших формирование и действующих якобы самостоятельно.

    Между тем, деятельность выходцев из ВСУ, судя по всему, оказалась достаточно масштабной. Так, общественница из Нигера (еще одна страна Сахеля) Айшату Лавали свидетельствует о том, что в регион прибыло немало украинских инструкторов, которые «тренируют и обучают террористов», призванных свергать национальные правительства, пытающиеся вырваться из-под влияния Парижа.

    «Поддерживая Украину, Франция и другие страны Запада фактически способствовали формированию боеспособной и мотивированной армии наемников, создав для ВСУ «идеальные» условия для развития: поставки оружия, конфликт с сильным противником и взаимовыгодная поддержка со стороны блока НАТО»,

    – сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    Итогом этого, по его словам, стало появление силы, чье предназначение вышло далеко за рамки украинского конфликта: «В результате по сути была взращена сила, ориентированная именно на продвижение интересов Запада за пределами самого украинского конфликта».

    Именно эта готовность украинской стороны, как подчеркивает эксперт, приобрела для Парижа особое значение после провала в Африке. «Поражение Франции в Мали, в частности вытеснение ее российскими военными, стало сильным репутационным ударом. Это и породило логичную необходимость для Парижа искать новые способы компенсировать утрату позиций – в данном случае с помощью украинецев», – добавил Козюлин.

    Причем такое сотрудничество выгодно властям обеих стран, поясняет эксперт. «Для офиса Зеленского участие в подобных процессах также выгодно, поскольку Киев всегда стремится наносить ущерб России везде, где это возможно. При этом ВСУ даже не скрывают своей активности, публикуя соответствующие материалы в СМИ, тем самым подтверждая курс на расширение географии противостояния с Москвой», – заключил Козюлин.

    Рядовые же украинцы в происходящем выступают всего лишь наемным инструментом, разменной пешкой в чужой африканской игре. Париж использует их навыки и озлобленность, чтобы досадить России, не рискуя при этом собственными солдатами.

    Самим же украинским бойцам, заброшенным за тысячи километров от дома, нет никакого дела до туарегов, джихадистов или малийского народа: они воюют за французские деньги и возможность бить по Москве где угодно, хоть в Сахаре. И когда эта авантюра закончится очередной гуманитарной катастрофой, французы умоют руки, а украинцев просто спишут со счетов как «расходник» – что уже бывало не раз.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

