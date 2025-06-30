Президент Мали назвал Путина прагматичным и искренним

Tекст: Евгения Караваева

Гоита охарактеризовал Путина как прагматичного и искреннего человека, передает ТАСС.

Гоита отметил: «Благодаря его жестам мы увидели всю степень его открытости. Я покидаю эту дружественную страну с большим удовлетворением. Сотрудничество с Россией эффективно. Оно свободно от демагогии и манипуляций».

Гоита подчеркнул, что ключевое направление сотрудничества между странами – сфера безопасности. Он напомнил, что Мали прекратила взаимодействие с предыдущими партнерами и совместно с Россией создала новый механизм обеспечения безопасности, что позволило малийским властям получить необходимое вооружение.

Президент Мали отдельно отметил обсуждение с Путиным ситуации вокруг развития сотрудничества между Альянсом государств Сахеля и Россией.

По итогам встречи малийский лидер сообщил, что стороны обсудили вопросы дипломатии, обороны и развития. Он добавил, что позиции Мали и России сходятся в вопросах возможностей поддержки Альянса государств Сахеля со стороны Москвы, а Владимир Путин выразил готовность оказать этому содействие.

Встреча Путина и Гоиты прошла 23 июня в Кремле. Это был второй визит малийского президента в Россию. Ранее лидеры встречались на полях саммита Россия – Африка в Петербурге в 2023 году и неоднократно общались по телефону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил активное сотрудничество России и государств Сахеля в сфере обороны.