Лавров объявил об активном сотрудничестве России со странами Сахеля

Tекст: Александра Юдина

По его словам, взаимодействие России с государствами Сахеля в оборонной сфере развивается интенсивно, передает ТАСС.

На переговорах с министрами иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо Лавров подчеркнул, что российские военнослужащие активно сотрудничают с малийскими коллегами.

Лавров отметил, что осуществляется подготовка кадров как для вооруженных сил Мали, так и по гражданским специальностям, что имеет важное гуманитарное значение.

Эта работа, по словам министра, идет на благо укрепления двусторонних отношений и способствует стабильности в регионе.

В ходе переговоров также было объявлено о предстоящем визите временного президента Мали Ассими Гоита в Москву. Глава Министерства иностранных дел Мали Абдулайе Диоп сообщил, что визит запланирован на июнь и с нетерпением ожидается малийской стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три страны – Мали, Нигер и Буркина-Фасо – подтвердили окончательный выход из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Эксперты объяснили, что целью создания нового военного союза между этими странами является укрепление их независимости и безопасности.