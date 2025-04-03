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Лавров объявил об активном сотрудничестве России со странами Сахеля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об активном сотрудничестве России и стран Сахеля в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты.
По его словам, взаимодействие России с государствами Сахеля в оборонной сфере развивается интенсивно, передает ТАСС.
На переговорах с министрами иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо Лавров подчеркнул, что российские военнослужащие активно сотрудничают с малийскими коллегами.
Лавров отметил, что осуществляется подготовка кадров как для вооруженных сил Мали, так и по гражданским специальностям, что имеет важное гуманитарное значение.
Эта работа, по словам министра, идет на благо укрепления двусторонних отношений и способствует стабильности в регионе.
В ходе переговоров также было объявлено о предстоящем визите временного президента Мали Ассими Гоита в Москву. Глава Министерства иностранных дел Мали Абдулайе Диоп сообщил, что визит запланирован на июнь и с нетерпением ожидается малийской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три страны – Мали, Нигер и Буркина-Фасо – подтвердили окончательный выход из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Эксперты объяснили, что целью создания нового военного союза между этими странами является укрепление их независимости и безопасности.