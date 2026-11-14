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Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника хуситов
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.
«В районах Эр-Рияда и южного региона были перехвачены и уничтожены два беспилотника, запущенных террористической группировкой хуситов», – цитирует аль-Малики РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.
В среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет.
Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.