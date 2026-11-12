Усмана Нурмагомедова задержали после массовой драки с Двалишвили в Абу-Даби

Tекст: Игорь Иножарский

Усман Нурмагомедов и все участники драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили задержаны в Абу-Даби, сообщил источник в эмиратской столице, передает ТАСС.

«Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса», – сказал собеседник агентства. Накануне Двалишвили опубликовал в соцсети видео с окровавленным лицом, заявив, что Нурмагомедов и его друзья напали на него в холле отеля в момент интервью и ударили сзади.

Позже в сети появились записи самой стычки: на одном из видео к Двалишвили сзади подходит Нурмагомедов, обращается к нему и наносит пощечину, после чего завязывается массовая драка с участием нескольких человек, еще на одной записи видно, как один из нападавших бьет грузинского бойца ногой в корпус, кадры публиковал портал «Чемпионат».

Боец MMA Джефф Монсон в беседе с каналом «Матч ТВ» заявил, что не считает конфликт Нурмагомедова и Двалишвили принципиальным, отметив, что спортсмены просто проявляют соперничество и агрессию. Противостояние между Двалишвили и братьями Нурмагомедовыми длится давно и ранее сопровождалось словесными перепалками и потасовками с их окружением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В августе российский боец Усман Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана. В прошлом году российский боец Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшей весовой категории.