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Иран пригрозил ответными ударами по удаленным военным базам США
Тегеран пообещал ударить по удаленным военным базам при новом нападении США
В случае нового нападения со стороны США Иран нанесет ответные удары, в том числе по удаленным американским военным базам, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил о готовности Тегерана атаковать американские военные объекты в случае нового нападения со стороны Соединенных Штатов. «Любая новая американская атака будет встречена ответными ударами, в том числе по удаленным военным базам США», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
В конце февраля США и Израиль начали наносить военные удары по иранской территории. В ответ на эти действия Тегеран атаковал базы американских войск, расположенные в арабских странах Персидского залива и других государствах Ближнего Востока.
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