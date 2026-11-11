  • Новость часаОдним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    11 ноября 2026, 13:01 • Новости дня

    Госдума приняла обращение к ООН с призывом прекратить блокаду Кубы

    Госдума направила в ООН призыв прекратить экономическую блокаду Кубы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли постановление с призывом к Генеральной Ассамблее ООН и парламентам других стран добиться отмены американских санкций против Кубы.

    Российские парламентарии обратились к международному сообществу с просьбой поспособствовать снятию экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Документ адресован участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН и международным парламентским организациям, передает РИА «Новости».

    В обращении подчеркивается, что санкционная политика Вашингтона выступает недопустимым инструментом внешнеполитического давления, прямо нарушающим Устав ООН и базовые принципы международного права. Ограничения наносят существенный вред жизни кубинцев, лишая их права на развитие, нормальное питание, здравоохранение и доступ к медикаментам.

    Депутаты отметили, что после ужесточения рестрикций в августе 2026 года республика фактически лишилась поставок импортного топлива. К октябрю это спровоцировало глубокий экономический и гуманитарный кризис, который невозможно оправдать политическими мотивами.

    Парламентарии выразили полную солидарность с народом Кубы. Принятое обращение планируется направить президенту Владимиру Путину, в правительство и Совет Федерации, а также в Общественную палату, Межпарламентский союз, ШОС и парламенты стран Организации Объединенных Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы.

    В прошлом месяце МИД сообщил о жестком давлении на многие государства из-за их поддержки резолюции о снятии ограничений с острова.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал блокаду угрозой жизни кубинцев на фоне перебоев с подачей электроэнергии.

    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    8 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Гутерреш осудил массовую стрельбу с шестью погибшими в Кракове

    ООН: Гутерреш осудил массовую стрельбу с погибшими в Кракове

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил массовую стрельбу в польском Кракове, в результате которой погибли люди.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен и опечален массовой стрельбой на главной площади Кракова, в результате которой погибли шесть человек и многие получили ранения, говорится в заявлении на сайте ООН.

    «Он решительно осуждает этот бессмысленный акт насилия и выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Польши», – заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерреш также пожелал пострадавшим полного и скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и пострадавших при стрельбе в Кракове.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после убийства шести человек 24-летним радикалом.

    Политолог Николай Межевич назвал вероятной причиной теракта нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 08:29 • Новости дня
    Володин: Число пациентов с поражением органов дыхания в России выросло на 30%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последний год российские врачи зафиксировали увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания, среди которых преобладают подростки и молодые люди, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие токсичные соединения. Попадание этих веществ в организм способно спровоцировать серьезные онкологические, легочные и сердечно-сосудистые заболевания, указал спикер парламента в Max.

    «Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок – с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», – написал Володин.

    Председатель Госдумы напомнил, что 11 ноября нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, обязывающий производителей и продавцов никотинсодержащей продукции раскрывать данные об ингредиентах. Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются о составе изделий, однако часть сведений маркируется как коммерческая тайна и не публикуется в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении властями 17 субъектов России запрета на розничную продажу вейпов.

    В прошлом месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о раскрытии производителями данных об опасных ингредиентах табачных изделий.

    Летом в нижнюю палату парламента внесли инициативу об исключении информации о составе никотиновых смесей из коммерческой тайны.

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    9 ноября 2026, 10:59 • Новости дня
    В ООН предложили способ снизить глобальное потепление на полградуса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Меры по сокращению выбросов метана и форсированной электрификации смогут помочь снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса, заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил.

    Стил назвал метан «суперзагрязнителем» – особенно в нефтегазовом секторе и секторе отходов, передает РИА «Новости».

    «В совокупности меры по сокращению выбросов метана и форсированной электрификации станут «холодным компрессом» для планеты, способным снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса. Это наиболее эффективный способ обуздания температурного пика (overshoot) на современном этапе: удержать его в допустимых рамках за счет последовательного внедрения практических решений», – заявил Стил, выступая на церемонии открытия 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

    Турция как председатель конференции выступила с инициативой по доведению доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении с нынешних 20% до 35% в 2035 году.

    Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. В ноябре Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения ряда требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за перебоев на энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля.

    Также Евросоюз предложил новые правила по разработке планов адаптации к глобальному потеплению.

    Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет.

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    9 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуме одобрили проект об ответственности филиалов иностранных банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять законопроект о распространении на филиалы иностранных банков ответственности за финансовые нарушения.

    Документ разработан в связи с недавним разрешением таким организациям обслуживать юридических лиц, передает РИА «Новости». Новые нормы призваны устранить правовой пробел и исключить необоснованные преференции для иностранных банков перед российскими кредитными организациями.

    Уголовный кодекс дополняется статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Наказание предусмотрено за блокирование доступа в помещения, отказ передать документы и сокрытие баз данных, повлекшие крупный ущерб.

    Кроме того, упоминание филиалов зарубежных кредитных организаций вносится в действующие статьи о фальсификации финансовых документов, незаконных валютных операциях, дискредитации Вооруженных сил и махинациях с арестованным имуществом. Ответственность будет наступать в случаях, когда подобные действия создали помехи или привели к прекращению работы учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума обязала российские финансовые организации размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг.

    В январе нижняя палата парламента приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование.

    В прошлом году в Госдуму внесли поправки об увеличении для банков штрафов за нарушения при продаже финансовых продуктов.

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    9 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Европу в раздувании мифической угрозы со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны нагнетают истерию вокруг мифической российской угрозы и приучают свое население к мысли о неизбежности войны.

    По его словам, Европа с остервенением раскручивает маховик милитаризации и продолжает снабжать украинскую армию, передает РИА «Новости». «Европейские власти… продолжают накачивать Киев оружием и деньгами и с остервенением раскручивают «маховик милитаризации», раздувают истерию вокруг мифической российской угрозы и методично приучают собственное население к мысли о неизбежности войны с нашей страной», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что Москва не ищет вооруженного противостояния с Евросоюзом. При этом он предупредил, что в случае нападения со стороны европейских государств характер конфликта будет принципиально иным, а события начнут развиваться стремительно.

    Постпред призвал политиков, рассуждающих о подготовке к войне в 2029–2030 годах, осознать последствия столь опасного курса. Он посоветовал им помнить об угрозах прямого боевого столкновения с ядерной державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о раздувании Западом мифа о российской угрозе для отвлечения жителей Европы от внутренних проблем.

    В апреле директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян указал на открытое обсуждение европейскими государствами перспективы прямого вооруженного конфликта с Москвой.

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    9 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Небензя на заседании СБ ООН поднял тему с пыточными под Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности рассказал об обнаружении под Киевом неофициальной тюрьмы, где националисты пытали десятки мужчин и подростка.

    Он напомнил, что неофициальное место заключения было найдено 2 ноября в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, передает РИА «Новости».

    «Второго ноября в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом была обнаружена еще одна тюрьма-пыточная, где каратели из первого корпуса нацгвардии Украины «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) мучили десятки мужчин призывного возраста и даже 14-летнего подростка», – заявил Небензя.

    Российский дипломат добавил об официальном подтверждении руководством формирования принадлежности этого объекта «Азову». Выяснилось, что многие из пленников были насильно задержаны военными на улицах для пополнения рядов украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов потребовал от правозащитников публично осудить происходящее на Украине беззаконие после обнаружения пыточных.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) сообщил о существовании большого количества подобных тюрем в стране.

    Командир «Азова» обвинил участников акции протеста возле неофициальной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке в саботаже.

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    9 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    ООН спрогнозировала увеличение числа голодающих в мире из-за Эль-Ниньо

    ООН: Феномен Эль-Ниньо увеличит число голодающих в мире на 49 млн человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила об угрозе увеличения числа голодающих в мире на 49 млн человек из-за экстремальных погодных условий и феномена Эль-Ниньо.

    Заявление было сделано по случаю открытия 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает ТАСС. Организация призвала лидеров стран обеспечить долгосрочные инвестиции с помощью инновационных финансовых механизмов для предотвращения глобальных продовольственных проблем.

    «Из-за нынешнего Эль-Ниньо к концу 2027 года число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может увеличиться как минимум на 49 млн. Ожидается, что пик интенсивности этого явления приходится на период с октября по декабрь 2026 года, а его последствия для посевных кампаний, урожая и цен на продукты питания могут ощущаться вплоть до начала 2028 года», – заявили в ВПП.

    Среди главных климатических последствий выделяют засухи и наводнения. Дефицит влаги прогнозируется в «сухом коридоре» Центральной Америки, а также в восточных районах Африки, тогда как на Африканском Роге и в Южной Америке ожидаются разрушительные дожди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт российского природоохранного фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил о грядущем дефиците воды в Африке и Азии из-за Эль-Ниньо.

    В прошлом месяце глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло назвала текущее климатическое явление сильнейшим за 40 лет.

    В сентябре исследователи предсказали гибель тысяч человек к февралю следующего года из-за рекордной жары.

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    9 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    В Госдуме одобрили увеличение штрафов за дискредитацию армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за хулиганство, дискредитацию Вооруженных сил России и ряд других правонарушений.

    Нижней палате парламента рекомендовано принять проект в первом чтении. Инициатива, внесенная правительством в октябре, предлагает увеличить нижние и верхние границы штрафов за такие нарушения, как хулиганство, продажа алкоголя детям, курение в неположенных местах и дискредитация Вооруженных сил, передает ТАСС.

    Изменения затронут несколько статей КоАП. В пояснительной записке подчеркивается, что индексация штрафов необходима для обеспечения адекватности наказания текущей экономической ситуации в стране. «Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре правительство предложило вдвое увеличить штрафы за правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности.

    В прошлом году Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности для иноагентов.

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    9 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    ООН призвала Россию и Украину к прогрессу на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор отдела Европы и Центральной Азии ООН Кайоко Гото призвала Россию и Украину добиться ощутимого прогресса на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Организация Объединенных Наций призывает стороны воспользоваться предстоящими консультациями при посредничестве США для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы призываем стороны воспользоваться возможностью, которую предоставляют запланированные на эту неделю трехсторонние переговоры в Абу-Даби, чтобы добиться ощутимого прогресса», – заявила Гото на заседании Совета Безопасности ООН.

    В организации надеются, что дипломатические усилия помогут предотвратить дальнейшую эскалацию и создать условия для прекращения огня. ООН готова предоставить свой экспертный потенциал для поддержки инклюзивного диалога о будущем европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Глава делегации Киева Рустем Умеров сообщил об отправке украинских представителей в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в предстоящих консультациях.

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    10 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию находящихся в международном розыске автомобилей

    Госдума одобрила в первом чтении регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрировать в России находящиеся в международном розыске автомобили.

    В настоящее время законодательство запрещает совершать регистрационные действия с числящимися в розыске транспортными средствами. Новый документ предусматривает возможность регистрации таких автомобилей с учетом особенностей, которые определит МВД России, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на защиту граждан, купивших ввезенные в страну машины и позднее выяснивших факт их нахождения в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда предоставляют информацию о причинах объявления техники в розыск, что затрудняет принятие объективных решений.

    В пояснительной записке подчеркивается вынужденность обращения автовладельцев в суды для защиты прав. Однако даже при удовлетворении требований прекращение розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой инициировавшей розыск страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о регистрации находящихся в международном розыске автомобилей.

    В прошлом месяце МВД сообщило о снятии с розыска сотен разыскиваемых Канадой и Германией машин.

    В мае в ведомстве заявили об отсутствии необходимости предоставлять страховку для регистрации транспортного средства.

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    10 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России против героизации нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, за документ проголосовали 117 государств.

    Против инициативы выступили 53 страны, среди которых Украина, США, Канада, Япония, Польша, Италия, Австрия и ряд других государств Европы. Воздержались девять участников голосования. Соавторами резолюции стали более 40 стран, позже документ должна рассмотреть Генассамблея в полном составе, передает РИА «Новости».

    Комитет также принял поправку группы западных стран. В ней говорится, что Москва якобы обосновывает спецоперацию «мнимым предлогом искоренения неонацизма». Эту поправку поддержали 64 государства, 44 проголосовали против, 55 воздержались. Россия дистанцировалась от данного дополнения.

    Перед началом голосования директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев призвал поддержать проект резолюции.

    По его словам, это необходимо, чтобы «исполнить свой долг перед победителями нацизма, фашизма и милитаризма, подтвердив тем самым незыблемость выводов суда народов – Нюрнбергского трибунала».

    Резолюцию против героизации нацизма принимают каждый год начиная с 2005-го. Документ осуждает пропаганду нацизма и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, а также призывает к ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по украинским детям.

    В 2024 году Генеральная Ассамблея поддержала российский документ по борьбе с неонацизмом голосами 119 государств.

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    10 ноября 2026, 06:35 • Новости дня
    Госдума анонсировала две пенсионные выплаты в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, чья пенсия поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца, получат в декабре 2026 года две выплаты: за текущий месяц и досрочно за январь, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

    «Причина переноса связана с новогодними каникулами с 31 декабря по 10 января. Период с 1 по 8 января включает праздничные дни, 9 и 10 января выпадают на выходные», – заявил Говырин ТАСС.

    По его словам, досрочный перевод распространяется на страховые, социальные и накопительные пенсии работающих и неработающих пенсионеров. При почтовой доставке действует отдельный январский график.

    Отдельное заявление для праздничного переноса подавать не требуется, перевод проведут автоматически. При дате выплаты во второй половине месяца деньги поступят в январе по обычному графику, добавил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации всех пенсий, пособий и других социальных выплат с 1 февраля 2027 года.

    Также доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин отметил возможность получения некоторыми российскими пенсионерами сразу двух страховых пенсий в декабре.

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    10 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    КНДР обвинила генсека ООН в предвзятости после взрыва мины на границе

    Reuters: КНДР обвинила генсека ООН в поддержке Южной Кореи после взрыва мины

    Tекст: Вера Басилая

    Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в предвзятости и безответственности из-за его позиции по инциденту со взрывом мины на границе с Южной Кореей, сообщает Reuters.

    Пхеньян выразил сожаление в связи с призывом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к снижению напряженности на Корейском полуострове, сообщает Reuters.

    «Поведение генерального секретаря ООН, который повторяет слова провокаторов и покровительствует им, не имея должного понимания фактов, не способствует разрядке», – заявила Ким Е Чжон. Она назвала позицию генсека предвзятой и безответственной.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерреш призвал КНДР и Южную Корею возобновить диалог, в том числе на военном уровне, во избежание непреднамеренных инцидентов.

    Напряженность на полуострове возросла после сентябрьского взрыва мины в демилитаризованной зоне, в результате которого серьезные ранения получили несколько южнокорейских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пхеньян направил в Совет Безопасности ООН письмо с обвинениями в адрес Сеула в фабрикации сентябрьского инцидента со взрывом мины.

    Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук заявила о необходимости добиваться извинений от КНДР за подрыв у военной границы.

    В сентябре три человека подорвались на мине в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

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    9 ноября 2026, 07:05 • Новости дня
    Постпред Кубы при ООН заявил о подготовке к возможной военной операции США

    Постпред Кубы при ООН Гусман заявил о подготовке к нападению США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гавана серьезно относится к угрозе возможной военной операции со стороны США и регулярно готовит население к защите страны, заявил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

    «Мы относимся к этому очень серьезно. Поэтому, например, каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности», – цитирует Гусмана ТАСС.

    Дипломат добавил, что страна должна быть готова к любому сценарию, включая военный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обвинил США в проведении провокационного мероприятия в штаб-квартире организации.

    В июле Госдеп обвинил связанную с Кубой сеть в подготовке акций против военных баз США.

    Летом Пентагон рассматривал варианты проведения масштабной военной операции против Кубы.

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