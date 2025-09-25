Дума ужесточила наказание за нарушения закона об иноагентах

Дума усилила уголовную ответственность за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Елизавета Шишкова

Депутаты Госдумы приняли законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, сообщает ТАСС.

Документ был поддержан во втором и третьем чтениях. Авторами инициативы стали группа депутатов под руководством председателя думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств Василия Пискарева.

Согласно закону, теперь уголовное преследование иноагентов возможно уже после однократного привлечения к административной ответственности, а не после двукратного, как было ранее. Кроме того, ответственность будет наступать и для тех, кто уже имел судимость по данной статье.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Усиливая ответственность для иноагентов, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства». Он подчеркнул, что нарушающие законы Российской Федерации должны отвечать за свои действия по всей строгости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября иностранные агенты не смогут обучать людей любого возраста в России, не нарушая Федеральный закон №100 от 21 апреля 2025 года.

Ранее правительственная комиссия согласовала отмену налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.