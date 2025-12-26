Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
УБК МВД за год предотвратило дистанционное мошенничество на 2,5 млрд рублей
В этом году усилиями киберполиции удалось спасти средства более чем 10 тыс. граждан, задержаны 432 курьера, связанных с дистанционным мошенничеством, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД предотвратили ущерб от дистанционного мошенничества на сумму более 2,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал УБК.
В ведомстве рассказали, что только в этом году благодаря совместным операциям УБК и региональных подразделений удалось помешать совершению преступных действий в отношении свыше 10 тыс. граждан.
В рамках работы были задержаны 432 курьера, которые участвовали в перевозке похищенных мошенниками средств. Отмечается, что работа по борьбе с дистанционным мошенничеством продолжается и в дальнейшем будет усиливаться.
Ранее в УБК сообщили о появлении новой схемы мошенничества «фейк-босс», нацеленной на инвесторов.
В ведомстве также предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с маркетплейсами.
В МВД также предупредило россиян о мошеннической схеме с так называемыми «вернувшимися брендами».