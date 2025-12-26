УБК МВД за год предотвратило дистанционное мошенничество на 2,5 млрд рублей

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД предотвратили ущерб от дистанционного мошенничества на сумму более 2,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал УБК.

В ведомстве рассказали, что только в этом году благодаря совместным операциям УБК и региональных подразделений удалось помешать совершению преступных действий в отношении свыше 10 тыс. граждан.

В рамках работы были задержаны 432 курьера, которые участвовали в перевозке похищенных мошенниками средств. Отмечается, что работа по борьбе с дистанционным мошенничеством продолжается и в дальнейшем будет усиливаться.

Ранее в УБК сообщили о появлении новой схемы мошенничества «фейк-босс», нацеленной на инвесторов.

В ведомстве также предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с маркетплейсами.

В МВД также предупредило россиян о мошеннической схеме с так называемыми «вернувшимися брендами».