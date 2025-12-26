Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Рябков: Макрону известно о способах организовать диалог с Россией
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если у президента Франции Эммануэля Макрона есть важное послание, он знает, как связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон, если пожелает, знает, как организовать разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что у французской стороны есть необходимые инструменты для передачи сигналов и установления контактов, передает «Россия 24».
Рябков отметил в эфире программы «60 минут», что отсутствие диалога с Европой на высшем уровне не доставляет Москве неудобств. По его словам, пауза в общении существует по вине западных стран, однако Россия не планирует навязываться и просить о возобновлении переговоров.
«Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно, да и не нужно», – заявил замминистра иностранных дел.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские страны заинтересованы в возобновлении контактов с российским лидером.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении информировать о поступлении предложений по восстановлению диалога между президентом России и президентом Франции.
Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный разговор между лидерами не должен превращаться в попытку читать нотации.