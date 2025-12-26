Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Франции Эммануэль Макрон, если пожелает, знает, как организовать разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что у французской стороны есть необходимые инструменты для передачи сигналов и установления контактов, передает «Россия 24».

Рябков отметил в эфире программы «60 минут», что отсутствие диалога с Европой на высшем уровне не доставляет Москве неудобств. По его словам, пауза в общении существует по вине западных стран, однако Россия не планирует навязываться и просить о возобновлении переговоров.

«Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно, да и не нужно», – заявил замминистра иностранных дел.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что европейские страны заинтересованы в возобновлении контактов с российским лидером.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении информировать о поступлении предложений по восстановлению диалога между президентом России и президентом Франции.

Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный разговор между лидерами не должен превращаться в попытку читать нотации.