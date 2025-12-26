Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
Суд приговорил экс-дипломата Коновалова к 12 годам за госизмену
Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.
Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.
До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.