Жительницу Петербурга приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Tекст: Мария Иванова

«Сотрудниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресечена противоправная деятельность гражданки России Веры Ильиничны Игнатенко 2005 года рождения», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ФСБ уточнили, что Игнатенко, «разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи не согласной с проведением спецоперации на Украине, инициативно установила контакт с представителем СБУ».

В итоге она осуществляла вовлечение граждан в террористическую деятельность, а также передавала через интернет сведения, составляющие государственную тайну.

Ее действия подпадают под ст. 275 УК РФ (госизмена).

Приговор вынес Верховный суд Карелии 14 октября. Кроме отбывания 14-летнего срока в колонии Игнатенко на два года лишена права администрировать сайты, а по отбытии наказания она на год будет ограничена в свободе передвижений.

Итоговое наказание Игнатенко было назначено по совокупности с первым приговором, который еще в декабре 2024 года вынес 1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга, который признал фигурантку виновной в покушении на убийство бывшего мужа знакомой (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105), а также публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Напомним, накануне жителя Петербурга обвинили в госизмене за связь с украинской разведкой.

Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену.