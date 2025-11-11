  • Новость часаВ Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, есть жертвы
    На чем зарабатывают банки в России
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет ареста
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    21 комментарий
    11 ноября 2025, 11:27 • Новости дня

    Жительницу Петербурга приговорили к 14 годам колонии за госизмену

    Tекст: Мария Иванова

    Суд приговорил жительницу Петербурга и Карелии к 14 годам колонии общего режима работу на украинские спецслужбы.

    «Сотрудниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресечена противоправная деятельность гражданки России Веры Ильиничны Игнатенко 2005 года рождения», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    В ФСБ уточнили, что Игнатенко, «разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи не согласной с проведением спецоперации на Украине, инициативно установила контакт с представителем СБУ».

    В итоге она осуществляла вовлечение граждан в террористическую деятельность, а также передавала через интернет сведения, составляющие государственную тайну.

    Ее действия подпадают под ст. 275 УК РФ (госизмена).

    Приговор вынес Верховный суд Карелии 14 октября. Кроме отбывания 14-летнего срока в колонии Игнатенко на два года лишена права администрировать сайты, а по отбытии наказания она на год будет ограничена в свободе передвижений.

    Итоговое наказание Игнатенко было назначено по совокупности с первым приговором, который еще в декабре 2024 года вынес 1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга, который признал фигурантку виновной в покушении на убийство бывшего мужа знакомой (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105), а также публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

    Напомним, накануне жителя Петербурга обвинили в госизмене за связь с украинской разведкой.

    Ранее жителя Крыма приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену.

    10 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Раздел «Детям» на VK Видео получил новый дизайн
    Раздел «Детям» на VK Видео получил новый дизайн
    @ vk.company

    Tекст: Елизавета Шишкова

    VK Видео обновил витрину «Детям» – один из наиболее динамично развивающихся разделов платформы. Обновление получило полностью переработанный дизайн, ориентированный на потребности семейной аудитории и особенности восприятия юных зрителей. Интерфейс стал проще, визуально четче и интуитивно понятнее как для детей, так и для родителей.

    Исследование пользовательских привычек показало, что для этой аудитории ключевыми остаются удобство навигации, яркое визуальное оформление и быстрый доступ к любимым видео, сообщает VK. При этом дети и родители ищут контент не только по жанрам, но и по персонажам, блогерам и темам – от игр и музыкальных роликов до сказок, челленджей и образовательных видео. Эти особенности легли в основу новой структуры раздела: искать нужные видео теперь стало быстрее и нагляднее.


    В верхней части страницы появилась «карусель» с новыми и популярными релизами, а ниже расположены тематические блоки – «Рекомендуем», «Продолжить просмотр», «Любимые герои», «Интересы». Раздел «Популярные каналы» объединяет известных блогеров и авторов, а также позволяет легко переходить к телеканалам, мультфильмам, фильмам и интерактивным форматам.

    Редизайн стал ответом на растущий интерес пользователей к детскому контенту. По данным VK Видео, в сентябре 2025 года ежедневная аудитория раздела «Детям» увеличилась вдвое по сравнению с началом года, а общее время просмотра достигло 500 млн минут в сутки.

    Детские видео занимают значительную часть всего времени, проводимого зрителями на платформе. Самыми активными остаются поклонники детских блогеров – их ежедневно смотрят более 3,2 млн пользователей. В лидерах просмотров – Влад Бумага (А4), Double Bubble и Луномосик. Мультфильмы и анимация стабильно занимают второе место (2,5 млн зрителей в день), среди популярных каналов – «Планета мультиков», «Маша и Медведь» и «Союзмультфильм». Игровой контент (Minecraft, Roblox и др.) привлекает около 2,2 млн человек, шоу и развлекательные ролики – 1 млн, а образовательные видео – около 300 тыс.

    На платформе уже работают около двух тысяч детских авторов – от блогеров и аниматоров до педагогов и психологов. Каждый месяц они публикуют свыше 200 тыс. новых видео, формируя одно из самых динамичных и востребованных направлений VK Видео.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 19:43 • Новости дня
    Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400

    Economic Times сообщил о попытке вывоза технологий С-400 из России

    Пакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Контрразведка задержала в Петербурге гражданина России при попытке вывезти секретные сведения о технологиях С-400 и военных вертолетах для пакистанской разведки ISI.

    О попытке пакистанской разведки ISI похитить из России секретные технологии систем С-400 пишет RT. По их данным, спецоперация предусматривала создание шпионской сети с целью кражи данных о разработках военных вертолетов и комплексов ПВО.

    В материале издания говорится, что в результате контрразведывательных мероприятий в Петербурге силовики арестовали россиянина. В момент задержания он пытался вывести за границу документы, связанные не только с технологией С-400, но и с разработкой вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор», Ми-8АМТШ-ВА и другой информации о военно-транспортных машинах.

    Подчеркивается, что российские технологии представляют интерес для иностранных спецслужб, а подобные попытки разведки фиксируются регулярно. ISI неоднократно проявляла интерес к современным военным комплексам, в частности к тем, которые используются индийскими ВВС.

    Ранее в Тамбовской области задержали россиянина, который через Telegram передавал блогеру на Украине сведения о дислокации российских военных и отправлял деньги запрещенным организациям.

    Также в столице задержали местного жителя, который собирал для спецслужб одной из натовских стран данные об оппозиционно настроенных россиянах.

    Жителю Астрахани назначили 15 лет лишения свободы строгого режима за то, что он передавал украинской разведке сведения о стратегических объектах и готовил диверсии.

    Комментарии (26)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору

    Депутат Милонов назвал наказание для напавших на машину с ребенком в Москве

    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    @ ren.tv

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Просто наказать недостаточно, нужно, чтобы это стал пожизненным позором для этих негодяев», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя нападение приезжих на машину с ребенком в Москве. Он призвал назначить напавшим наказание на 20 лет лишения свободы, после чего выдворить из страны.

    В Москве автомобиль перегородил дорогу попутно движущемуся автомобилю, после чего из машины вышли трое мигрантов и начали наносить различные повреждения транспортному средству, что было зафиксировано записью регистратора. Молодые люди совершили нападение даже несмотря на то, что из якобы подрезавшего ранее их автомобиля мужчина кричал, что находится не один, а с ребенком. 

    «Вся страна в шоке от свинского поступка приезжих, которые решили спроецировать на нашу нормальную страну в нашем нормальном обществе свои феодальные взаимоотношения. Видишь ли, им показалось, что кто-то их подрезал и не соблюдал правила дорожного движения. Вместо того, чтобы вести себя цивилизованно, как люди, они повели себя не как люди, совершенно несмотря на предупреждение о том, что в машине находится ребенок – подонки просто устроили практически кровавую разборку посреди дороги», – говорит Милонов.

    Он замечает, что вопрос о наказании гостей нашей страны за подобного рода проступки поднимается уже не в первый раз. Похожие ситуации уже случались ранее, поэтому для того, чтобы уменьшить их количество, следует наказывать людей по всей строгости закона. Кроме того, не исключены и методы общественного порицания.

    «Если такие проступки совершают мигранты, то прежде чем гнать их поганой метлой из страны, нужно посадить их лет на 20, конфисковать все имущество, выгнать всех родственников, пожизненно запретить им здесь появляться. А уже потом, когда они отбудут наказание, выгнать», – считает депутат.

    А если подобные поступки совершают граждане Российской Федерации, то их следует заснять на видео и пустить на билборде, чтобы все видели их лица и осуждали такое поведение. Причем транслировать данный контент собеседник рекомендует на той самой трассе, где как раз и произошел конфликт.

    «Нужно показывать их кающиеся рожи, снятые при задержании. Потому что совершенно точно, что вести они себя будут совершенно по-другому, нежели при нападении. Это видео надо показывать, чтобы остатки их гордыни окончательно уничтожить. И другим будет точно неповадно. Никто не захочет такого позора», – заключил Милонов.

    Ранее в Москве полиция задержала группу из трех 26-летних приезжих, преградивших путь и напавших на автомобиль с ребенком в салоне на одной из московских трасс. Поводом для дорожного конфликта могло стань неаккуратное вождение. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Комментарии (45)
    10 ноября 2025, 12:51 • Новости дня
    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины

    Песков назвал иллюзии о военной победе самым глубоким заблуждением режима в Киеве

    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вера руководства Украины в военную победу, поддерживаемая европейскими странами, является ошибочной.

    Убеждение Киева в возможности выиграть войну на поле боя – самое глубокое заблуждение, подчеркнул Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

    Песков отметил, что киевский режим предается иллюзиям, думая о военной победе и решении конфликта силовым путем. «Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», – заявил он. Пресс-секретарь также подчеркнул: «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

    Песков добавил, что текущая пауза в переговорах по Украине связана не с позицией России, а с влиянием европейских стран, поддерживающих руководство Украины верой в военное решение.

    «Мы видим, что сейчас сложилась пауза в переговорах по Украине. Ситуация зависла не по нашей вине», – пояснил представитель Кремля. Он также обвинил европейцев в том, что они раззадоривают Киев и мешают конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти в Киеве ограничили допуск журналистов к районам окружения войск на Украине в Красноармейске и Димитрове.

    Российские военные ведут ожесточенные бои на направлении Волчанских Хуторов. Противник пытается вернуть утраченные позиции на этом участке фронта.

    Комментарии (19)
    10 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности

    Комиссия по этике на Украине призывала СМИ перестать оскорблять русских

    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    @ Frank Roder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская комиссия по журналистской этике порекомендовала местным СМИ не употреблять уничижительные и оскорбительные фразы при упоминании российских граждан и военнослужащих.

    Многие украинские издания регулярно используют пренебрежительные замены словосочетаний «российский военный» и «русский», передает РИА «Новости»

    Первый секретарь национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами, чтобы мировое сообщество всерьез воспринимало украинские СМИ», сообщило издание «Страна».

    Ранее украинская делегация в ЮНЕСКО стала писать слово «Россия» с маленькой буквы.

    Комментарии (29)
    10 ноября 2025, 12:17 • Новости дня
    Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро
    Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    Инцидент, когда пожилая женщина толкнула 13-летнюю девочку на пути в московском метро, произошел утром 9 ноября на станции «Таганская», передает «Газета.Ru».

    Момент произошедшего попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина толкает школьницу, стоящую на краю платформы.

    По данным Следственного комитета Москвы, школьница смогла вернуться на платформу самостоятельно, задолго до прибытия поезда, и не пострадала. Правоохранители уточняют, что причиной произошедшего стали личные неприязненные отношения между женщиной и ребенком.

    Сейчас девочка находится с родственниками, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Пенсионерку задержали на месте, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь».

    Ранее на станции метро «ЦСКА» мужчина напал на охранника с ножом. Нападавшего задержали на месте происшествия.

    Комментарии (22)
    10 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    На Западе удивились новым ракетам для российских Су-57

    MWM сообщил о превосходстве российских Су-57 по подавлению систем ПВО

    На Западе удивились новым ракетам для российских Су-57
    @ roe.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Издание Military Watch Magazine сообщило, что Су-57 получил две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, что, по мнению МWM, открывает уникальные возможности для борьбы с вражеской противовоздушной обороной, передает Lenta.ru.

    В публикации отмечается, что опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией кадры показали размещение модифицированной ракеты «изделие 112» с дополнительными складными стабилизаторами во внутреннем отсеке Су-57.

    По словам экспертов MWM, дальность ракеты составляет 250 километров, а скорость достигает 3,6 Маха, что делает Х-58УШКЭ одной из самых быстрых в мире. Это значительно превосходит характеристики ракет предыдущих поколений, созданных в 1980-х годах.

    В журнале подчеркнули, что ни F-22, ни F-35 не располагают аналогичными вооружениями из-за сокращения бюджета и задержек с интеграцией новой ракеты AGM-88G, что ставит российские машины в более выгодное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва инициировала обсуждение возможной локализации производства истребителей Су-57 в Индии и поставок готовых самолетов пятого поколения на индийский рынок.

    Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не может остановить американская техника, западные истребители проиграли перед российскими самолетами.

    Комментарии (15)
    10 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Греф показал Путину «умное» кольцо

    Глава Сбера Греф пришел к Путину с «умным» кольцом на руке

    Греф показал Путину «умное» кольцо
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал президенту России Владимиру Путину новое «умное» кольцо и рассказал о разработках банка в сфере бесконтактных платежей.

    Глава Сбербанка Герман Греф появился на встрече с президентом России Владимиром Путиным с «умным» кольцом на руке, передает РИА «Новости».

    На встрече Греф рассказал о рекордных дивидендах банка и представил президенту последние технологические новинки, включая систему бесконтактной оплаты.

    Первое «умное» кольцо от Сбербанка было представлено в декабре 2024 года. Оно помогает отслеживать ресурс организма, качество сна, а также уровень стресса и активности пользователя. Вес устройства составляет пять граммов, а время его автономной работы достигает семи дней без подзарядки. Кольцо доступно в цветах: матовый серый, матовый черный, серый и черный хром.

    Греф отдельно отметил, что после закрытия доступа к Apple Pay в 2022 году Сбербанк разработал собственную технологию взамен недоступного теперь сервиса Apple.

    «Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно», – сообщил он президенту.

    По словам главы Сбербанка, уже в первый месяц после запуска новой функции значительное количество людей стало пользоваться ею для оплаты товаров телефоном. Также Греф напомнил, что с 25 августа владельцы iPhone снова могут оплачивать покупки с помощью смартфона через сервис «Вжух».

    Ранее президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка на встрече с Германом Грефом.

    Путин отреагировал положительно на появление новой платежной системы «Вжух» на российском рынке.

    Комментарии (42)
    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (13)
    10 ноября 2025, 18:11 • Новости дня
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции

    Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда

    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлены к приему грузопассажирских судов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, это связано с нехваткой мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска через границу, передает ТАСС.

    «Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», – заявил Кондратьев.

    Он отметил, что обращение по поводу ситуации с паромом Sea Bridge уже направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.

    Власти Краснодарского края посчитали преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    Комментарии (22)
    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2025, 19:51 • Новости дня
    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты

    Операторы связи объявили о запуске периода охлаждения сим-карт для вернувшихся из-за границы

    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты
    @ Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобильные операторы ввели 24-часовой период охлаждения для российских сим-карт, возвращающихся из-за рубежа, чтобы предотвратить их использование во вражеских целях, сообщило Минцифры.

    Операторы связи по требованию регуляторов запустили период охлаждения для сим-карт, чтобы повысить уровень безопасности и защищенности от беспилотников, передает Минцифры. Теперь при возвращении сим-карты на территорию России из-за рубежа абоненту потребуется подтвердить, что карта используется человеком, а не встроена в дрон.

    На время ожидания подтверждения – до прохождения идентификации – мобильный интернет и смс на такой сим-карте будут временно блокированы. Новый механизм действует в тестовом режиме с 10 ноября.

    Мера касается владельцев российских сим-карт, если устройство неактивно в течение 72 часов или возвращается из международного роуминга. Оповещение о блокировке отправляется в смс с инструкцией по восстановлению доступа – для снятия ограничений необходимо пройти авторизацию по ссылке с капчей или позвонить оператору и пройти идентификацию по телефону.

    В Минцифры пояснили, что такие меры необходимы для защиты граждан, поскольку сим-карты с мобильным интернетом могут устанавливаться в вражеские дроны и использоваться для навигации. Временные блокировки призваны повысить общую защищенность от БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России подготовили перечень цифровых платформ, которые будут доступны даже при отключениях интернета по вопросам безопасности.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов для подобных ситуаций планируется обновлять еженедельно.

    Комментарии (13)
    10 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл свое разочарование тем, как завершилось его пребывание в сборной России по футболу.

    Он отметил, что после 15 лет в команде получил лишь 16-секундный ролик при прощании, передает РИА «Новости».

    Вратарь отметил, что не испытывал интереса к эмоциям болельщиков и руководства в тот момент, когда принимал решение завершить выступления за сборную. «В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» – приводит слова футболиста издание Sport24.

    Голкипер отыграл за сборную 111 матчей, занимает второе место по этому показателю, установив национальный рекорд по числу матчей на ноль – 48. Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года, а в составе национальной команды завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.

    Сейчас Акинфееву 39 лет, он воспитанник ЦСКА и на протяжении всей карьеры играет за этот клуб, начиная с 2003 года. В составе «красно-синих» он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и столько же раз – Суперкубок страны, а также завоевал трофей Кубка УЕФА.

    В мае Акинфеев подал заявку на товарный знак «Нога бога».

    Комментарии (15)
    10 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Греф представил Путину технологию «Вжух»

    Путин оценил новую платежную технологию «Вжух» от Сбербанка

    Греф представил Путину технологию «Вжух»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на сообщение председателя правления Сбербанка Германа Грефа о появлении на российском рынке новой системы платежей «Вжух».

    Путин заявил, что России приходится развивать собственные технологии, что было продемонстрировано на примере новой разработки, передает ТАСС.

    Герман Греф сообщил, что «Вжух» появился в качестве альтернативы ушедшему с рынка Apple Pay и основан на применении Bluetooth-порта для осуществления быстрой оплаты. По его словам, в настоящее время в стране функционирует две уникальные для мира технологии – это сервис «Вжух» и возможность оплаты по лицу.

    В ответ на уточняющий вопрос Путина о степени детализации распознавания лиц Греф отметил, что инженерам удалось сделать компактный и рентабельный терминал, который точно распознает лицо пользователя при оплате. «Отлично. Хорошо», – одобрил президент новую технологию.

    Отмечается, что с конца августа по начало сентября более 1,6 млн пользователей уже воспользовались сервисом для оплаты покупок с помощью смартфона посредством Bluetooth Low Energy.

    Ранее Путин в ходе встречи с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 23:49 • Новости дня
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы

    Экс-президент Франции Саркози после освобождения из тюрьмы сообщил о планах готовиться к апелляции

    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Франции Николя Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы, заявив, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    «Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель – доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», – приводит слова Саркози РИА «Новости».

    Бывший президент выразил благодарность тем, кто оказывал ему поддержку в ходе заключения. Он подчеркнул, что получил множество писем и слов поддержки, которые, по его словам, помогли ему выдержать испытания заключения. После возвращения домой Саркози отметил, что был тронут откликами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела «Саркози – Каддафи». В понедельник суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    В сентябре суд решил, что Саркози «позволил своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам, над которыми он имел власть», обращаться к ливийским властям «с целью получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии, чтобы добиться финансирования для проведения кампании» в 2007 году.

    Комментарии (3)
    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Украинский военный назвал мотив сдачи в плен в Красноармейске
    На границе ДНР и ЛНР нашли тело чернокожего наемника из Франции
    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России
    В России разработали первый в мире исламский искусственный интеллект
    Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве
    В ДТП в Египте погибла россиянка, еще 25 граждан России пострадали

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, хвастается ростом прибыли и рекордными дивидендами. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом»

    Вслед за «декоммунизацией» на Украине взялись за уничтожение памяти о тех, против кого действовали коммунисты – русских царях и прочих символах Российской империи. Тем самым киевский режим не только уподобляется режиму коммунистическому, но и ставит под сомнение наследие собственного государства. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Европа вооружается, потому что не может воевать

      Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.

      0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов
      Плов – русское национальное блюдо

      Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

      5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов
      Капитализм против детей

      Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

      21 комментарий
    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
